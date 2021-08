En images: quinze chefs-d'œuvre des maîtres verriers russes utilisés par les tsars

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les tables des palais de l'empereur étaient toujours ornées de la meilleure vaisselle que l'on pouvait trouver dans l'Empire russe et à l'étranger. Et de nombreux princes de la maison des Romanov commandaient les services et les décorations les plus exquis pour leurs fêtes.

L’histoire du principal fournisseur de verre de la cour remonte à 1777. Par la suite, Catherine II a racheté la production de verre pour les besoins de la cour et lui a donné le nom de Verrerie impériale.

Ses contremaîtres recevaient des commandes sans fin, mais ils n'avaient pas non plus de concurrents. L’usine peut être considérée comme un pionnier de la verrerie russe. Les articles de table et décoratifs fabriqués par l'usine étaient de véritables œuvres d'art et se distinguaient par un savoir-faire et un style impeccables.

Les meilleurs artistes de leur temps ont travaillé sur tous ces objets, et si les œuvres ont une valeur artistique, elles ont également été réalisées à l'aide des technologies les plus innovantes.

La recette du verre coloré destinée à l'usine, par exemple, a été développée par Mikhaïl Lomonossov, l'un des premiers grands savants russes du domaine des sciences naturelles, au XVIIIe siècle. Les artisans de l’usine avaient de nombreuses nuances de smalt dans leur arsenal, et utilisaient donc activement des mosaïques multicolores et des vitraux dans leur production.

Posséder de tels articles de table était incroyablement prestigieux et était un signe du statut social le plus élevé. Ces trésors coûtaient très cher et faisaient partie intégrante de la dot des enfants nobles.

Les produits de l’usine ont également participé aux expositions mondiales les plus prestigieuses en tant que démonstration du savoir-faire des verriers russes. Aujourd'hui, la collection du Musée historique d’État de Moscou contient des dizaines de milliers d'œuvres réalisées par l'usine sur ordre du tsar au XIXe - début du XXe siècle. Voici quelques-uns de ces chefs-d'œuvre.

Coupe, années 1810 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Tasse avec un couvercle avec une allégorie de la Gloire planant au-dessus de la carte de l'Europe. 1814-1819 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Carafe avec coupes, 2e quart du XIXe siècle Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Cruche avec un couvercle rabattable, années 1830 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Vase. Saint-Pétersbourg. Années 1830 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Coupes du Service gothique, 1832-1848 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Vase. Saint-Pétersbourg. Années 1830 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Vase. Saint-Pétersbourg. Années 1830 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Boîte avec couvercle rabattable et clé. Fin des années 1830 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Service de mariage de la grande-duchesse Olga Nikolaïevna. 1846 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Burette, 1847 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Verres de service avec monogramme du grand-duc Konstantin Nikolaïevitch. 1848 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Vase. Années 1860-70 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Carafe avec verres. Années 1880 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

Fiasque et godets. Années 1880 Musée historique d’État de Moscou Musée historique d’État de Moscou

L'exposition Œuvres de la Verrerie impériale du XIXe - début XXe siècles provenant de la collection du Musée historique se tiendra du 18 août au 10 novembre 2021 au Musée historique d’État de Moscou.

