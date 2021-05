En images: caricatures de dirigeants étrangers et de célébrités par l'artiste russe Roman Genn

Cet artiste américain d'origine russe est l'un des caricaturistes politiques les plus connus aux États-Unis. Il a souffert de la censure à la fin de l'Union soviétique et a fui sur cet autre continent, où ses œuvres ont été publiées dans les plus grands médias.

Roman Genn est né à Moscou en 1972. Il était incroyablement épris de liberté, ce qui ne convenait absolument pas à la scène artistique soviétique officielle. Diplômé de l’École des beaux-arts de Moscou, il a commencé à peindre des caricatures politiques, la vocation de sa vie. Après avoir été plusieurs fois arrêté pour avoir essayé de vendre ses caricatures des dirigeants soviétiques, Genn a décidé de quitter le pays.

En 1991, à l'âge de 19 ans, il est ainsi arrivé à Los Angeles et a immédiatement commencé à proposer ses œuvres à tous les journaux. Par chance, le Los Angeles Times y a alors trouvé un intérêt. Au même moment, l'URSS s'effondrait et les sujets liés à l'Union soviétique étaient très demandés par les différentes rédactions occidentales.

Genn est rapidement devenu un collaborateur pour certains des principaux médias américains – NationalReview, WallStreetJournal, The Washington Post ou encore The New York Times. Sa popularité a été cimentée après avoir dessiné une série de dirigeants américains, actuels et passés. Voici quelques-unes de ses meilleures œuvres.

Les œuvres de Roman Genn sont présentées jusqu’au 23 mai 2021 dans le cadre de l’exposition My Way, à la Galerie de photographie classique, à Moscou.

