À l’affiche en avril 2021: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le 12 avril 1961, un homme a effectué le premier vol dans l'espace. Il s’agissait du cosmonaute soviétique Iouri Gagarine. Depuis lors, en ce mois de printemps, on se souvient comment l'humanité a ouvert la voie vers les étoiles.

Exposition Conquête de l’espace

Service de presse Service de presse

Date : 1–30 avril

Grâce aux timbres collectés par le Club russo-français des philatélistes et exposéés sur les stands extérieurs de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris, vous en apprendrez plus sur les principales figures et les appareils de l'industrie spatiale soviétique et russe, ainsi que sur la coopération internationale dans ce domaine.

L'exposition est particulièrement intéressante car elle se concentre sur les pages russo-françaises de l'histoire de l'exploration spatiale. L’Hexagone est devenu le premier pays au monde avec lequel l'Union soviétique a signé un accord intergouvernemental de coopération dans l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques et cette année marque son 55e anniversaire.

L'exposition sera également disponible sur le site de la Maison russe à Paris.

Conférence en ligne L'Union de deux scientifiques éminents, Sergueï Korolev et Vassili Michine

Service de presse Service de presse

Date : 9 avril, 18h00 (Paris)

Il est impossible d'imaginer l'industrie spatiale russe telle qu'elle est aujourd'hui sans le travail de deux scientifiques soviétiques, Sergueï Korolev et Vassili Michine. Alors que le nom du premier, qui a ouvert les portes de l’espace à l’humanité, est connu dans le monde entier, celui du second, son plus proche disciple, n'est pas devenu si célèbre.

Cependant, la contribution de Michine au développement des fusées et des techniques spatiales soviétiques n'est pas moins considérable. Il a joué le rôle majeur dans la création des premiers missiles balistiques intercontinentaux R-7, qui ont assuré la priorité de l'URSS dans l'exploration spatiale. De plus, il a participé au développement des premières sondes spatiales automatiques vers la Lune, Mars et Vénus, ainsi que du premier satellite de télécommunications et bien plus encore.

La conférence sera animée par Oleg Alifanov, spécialiste dans le domaine de la théorie de la conception et de la protection thermique des aéronefs, membre de l'Académie des sciences de Russie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les réalisations scientifiques de Sergueï Korolev et Vassili Michine, assurez-vous de vous inscrire à cet événement sur le site de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris.

Peut-être que le printemps est le meilleur moment pour profiter de la musique classique ou écouter des romances. Après tout, en ce moment, après un long hiver, nous avons tellement besoin d'une source d'inspiration.

Diffusion en ligne du Concerto pour piano № 2 de Rachmaninov interprété par Denis Matsouïev

Viatcheslav Prokofiev/TASS Viatcheslav Prokofiev/TASS

Date : 22-25 avril

Quand ce pianiste virtuose russe caresse les touches, ses auditeurs, fascinés par la musique, oublient tout dans le monde ! Profitez de la performance de Denis Matsouïev grâce à la diffusion en ligne du Concerto pour piano № 2 de Rachmaninov, qui sera disponible sur le site du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris cet avril.

Il convient de noter que Matsouïev est célèbre non seulement pour son talent musical, mais aussi pour ses activités caritatives et sociales. En particulier, il dirige la Fondation Sergueï Rachmaninov. Or, le deuxième concerto pour piano de ce compositeur russe est considéré comme l'une des œuvres les plus interprétées de la musique classique, il se trouve dans le répertoire de presque tous les plus grands pianistes du monde.

Sergueï Rachmaninov Domaine public Domaine public

Rencontre en ligne avec le chanteur Oleg Pogoudine

Date : 21 avril, 18h00 (Paris)

Oleg Pogoudine est principalement connu pour ses interprétations de romances, mais son répertoire comprend des chansons pop et folkloriques, ainsi que des airs de comédies musicales et d'opérettes. La géographie de ses performances couvre trois continents.

Au cours de sa carrière, cet artiste russe a donné des concerts avec les principaux orchestres symphoniques de Russie, tels que l'Orchestre symphonique Tchaïkovski ou l'Orchestre symphonique de Moscou « Philharmonie russe ». Cependant, la plupart de ses performances sont accompagnées d'un ensemble de chambre.

Vous pouvez trouver des informations plus détaillées au sujet de cet événement sur le site de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris.

Le premier film d'animation russe est sorti à l'écran à l'époque de l'Empire russe, le 8 avril 1912. Le court métrage La Belle Lucanide parlait de l'amour malheureux des insectes. Depuis, cette date est devenue la Journée de l'animation russe.

Diffusion en ligne du dessin animé Le Hérisson dans le brouillard

Date : 8-11 avril

Pour célébrer la Journée de l'animation russe cette année, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris a préparé pour vous la diffusion du célèbre court métrage d'animation soviétique Le Hérisson dans le brouillard, réalisé par le cinéaste d'animation russe Iouri Norstein au studio Soyouzmoultfilm.

Il s'agit de l'histoire d'un petit hérisson qui va rendre visite à son ami l'ourson, mais se perd dans le brouillard et semble se retrouver dans un autre monde aux habitants mystérieux. Les téléspectateurs ont grandement apprécié l'œuvre de Norstein mais ils ne pouvaient comprendre comment le réalisateur avait réussi à obtenir une image aussi réaliste du brouillard. Le secret était l'utilisation d'un papier calque fin et de plusieurs couches de verre, sur lesquelles les éléments d'animation étaient déplacés.

Domaine public Domaine public

La diffusion en ligne et en russe sera accessible sur le site web du centre, mais n'ayez pas peur, pour comprendre ce chef-d'œuvre, il n'est pas nécessaire de connaître la langue de Pouchkine.

Bien sûr, nous ne passerons pas ce mois sans une petite immersion dans le monde de la littérature russe.

Livre audio en français Le Revizor de Nicolas Gogol

Date : 1-4 avril

La panique régnait dans une petite ville de l'Empire russe. Selon les rumeurs, un revizor (inspecteur) de Saint-Pétersbourg était en route pour s’y rendre. Mais qui se cache vraiment derrière l'identité de ce visiteur suspect ?

La satire de l'écrivain russe Nicolas Gogol, qui dépeint ses personnages avec beaucoup d'humour, ne perd pas de son actualité aujourd'hui. Vous pouvez rire de bon cœur des aventures d'Ivan Khlestakov en écoutant ce livre audio sur le site web du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris.

Cadre tiré du film Le Revizor Vladimir Petrov/Mosfilm, 1952 Vladimir Petrov/Mosfilm, 1952

Bonus : De plus, à l'occasion de l'anniversaire de l'écrivain, le centre a préparé une diffusion en ligne en russe du film-spectacle Les Joueurs basé sur la comédie de Gogol portant le même nom. N'est-ce pas là une raison d'améliorer vos compétences linguistiques ?

Entretien en ligne avec l'écrivain et critique littéraire russe Viktor Erofeev

Service de presse Service de presse

Date : 6 avril, 18:00 (Paris)

La Maison russe des sciences et de la culture à Paris vous invite à une nouvelle rencontre avec l'écrivain et critique littéraire russe Viktor Erofeev qui vous parlera en ligne de son cycle de podcasts documentaires sur la littérature russe « Complot des classiques ».

Peut-être avez-vous déjà écouté les deux premières parties de celui-ci consacrées au premier éducateur russe Nikolaï Novikov et à l'un des fondateurs de la littérature classique du pays, Antioche Cantemir ? Vous aurez maintenant une occasion unique de poser à Erofeev des questions sur les sujets qu'il a peut-être contournés dans les éditions précédentes du cycle.

Victor Erofeev est lauréat du prix Vladimir Nabokov (1992), titulaire de l’Ordre des Arts et des Lettres (2006) et de l’Ordre de la Légion d’honneur (2013). Il est l’auteur d’œuvres littéraires sensationnelles telles que La beauté russe, La vie avec un idiot, Le Jugement dernier, L’Encyclopédie de l’âme russe, La souris rose, dont beaucoup ont été traduites et publiées dans des dizaines de langues.

Enfin, un bonus pour ceux qui souhaitent prendre eux-mêmes le stylo !

Concours littéraire franco-russe Premier roman

Pixabay Pixabay

Vous écrivez et rêvez d'être publié ? Les éditions Macha vous invitent à participer à ce concours pour, peut-être, devenir la nouvelle révélation 2022.

La date butoir est le 30 avril. Les délibérations auront lieu en septembre 2021, tandis que le roman gagnant sera révélé le 15 octobre.

Pour participer : Le manuscrit doit être rédigé en français et être accompagné d'une courte présentation.

Les participants doivent envoyer leur manuscrit au format PDF avant le 30 avril à l'adresse suivante : acalmes@macha-publishing.com.

L'objet du mail doit être le suivant : Concours manuscrit Macha 2021.

Les participants doivent accompagner leur manuscrit des informations suivantes : leur nom, prénom, adresse postale, adresse mail et numéro de téléphone.

Règles, conditions et gain :

Le Concours manuscrit Macha 2021 est sans obligation d'achat. Les participants n'ont droit qu'à une seule participation. L'envoi du manuscrit ne constitue en aucune manière un engagement de la part de l'auteur. L'auteur du manuscrit n'a jamais été édité auparavant. Si Macha décide d'éditer son manuscrit à l'issue de ce concours, ce sera dans le cadre d'un « premier roman ».

À l'issue du concours, Macha choisira un gagnant parmi les manuscrits proposés. Ce manuscrit fera, avec l'accord de son auteur, l'objet d'une publication en librairie entre janvier 2022 et décembre 2022.

Les éditions Macha se réservent le droit de ne sélectionner aucun roman à l'issue du concours, si aucun des manuscrits reçus n'a retenu l'attention du comité de lecture.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.