Seize clichés signés par de jeunes photographes russes

Russia Beyond

Qu'est-ce que capte l'objectif de la nouvelle génération d'artistes russes? Quelles questions esthétiques soulèvent-ils dans leurs œuvres? Nous avons sélectionné les clichés les plus intéressants de différents jeunes photographes venus de Russie.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De nombreux photographes soviétiques avaient leur propre style, mais leurs œuvres étaient influencées par les idées du Parti et les besoins de la propagande. Il n'est donc point surprenant que les photos de cette époque vous montrent autant de visages heureux, de projets de construction grandioses et de portraits de kolkhoziens et d'ouvriers.

La nouvelle génération de photographes russes apporte beaucoup plus de personnel dans leurs clichés, se tourne vers le monde intérieur, réfléchit à la vie et à la nature, prête son attention à l'écologie. Jetons un coup d'œil aux clichés les plus vifs de seize jeunes talents venus de Russie.

Igor Eloukov. De la série Livre des miracles, 2018-2019 Igor Eloukov/PENNLAB Gallery Igor Eloukov/PENNLAB Gallery

Daria Nazarova. Toutes les stars de la série Aloe, 2020 Daria Nazarova/PENNLAB Gallery Daria Nazarova/PENNLAB Gallery

Ilia Batrakov. De la série Montagne, 2010-2017 Ilia Batrakov/PENNLAB Gallery Ilia Batrakov/PENNLAB Gallery

Fiodor Konioukhov. De la série Post-Moscou, 2019 Fiodor Konioukhov/PENNLAB Gallery Fiodor Konioukhov/PENNLAB Gallery

Olga Vorobiova. Fille qui était, 2016-2018 Olga Vorobiova/PENNLAB Gallery Olga Vorobiova/PENNLAB Gallery

Nikita Pirogov. Liocha en écarlate, or et bleu de la série Toi et moi, 2015 Nikita Pirogov/PENNLAB Gallery Nikita Pirogov/PENNLAB Gallery

Alexander Nikolski. De la série Réfraction, 2015 Alexander Nikolski/PENNLAB Gallery Alexander Nikolski/PENNLAB Gallery

Ania Mirochnitchenko. De la série Pièce, 2019-2020 Ania Mirochnitchenko/PENNLAB Gallery Ania Mirochnitchenko/PENNLAB Gallery

Dacha Trofimova. De la série Limbe, 2020 Dacha Trofimova/PENNLAB Gallery Dacha Trofimova/PENNLAB Gallery

Maria Kojanova. Tonnerre lointain Maria Kojanova/PENNLAB Gallery Maria Kojanova/PENNLAB Gallery

Olga Matveïeva. Autoportrait #1, 2020 Olga Matveïeva/PENNLAB Gallery Olga Matveïeva/PENNLAB Gallery

Alexander Verevkine. Regardant l'espace post-soviétique, 2019 Alexander Verevkine/PENNLAB Gallery Alexander Verevkine/PENNLAB Gallery

Max Romanenko. Volta, 2018 Max Romanenko/PENNLAB Gallery Max Romanenko/PENNLAB Gallery

Marina Istomina. Suffocation, 2019-2020 Marina Istomina/PENNLAB Gallery Marina Istomina/PENNLAB Gallery

Anastasia Bezroukova. Sanatorium, 2019 Anastasia Bezroukova/PENNLAB Gallery Anastasia Bezroukova/PENNLAB Gallery

Ira Rokka. #Moi, 2017 Ira Rokka/PENNLAB Gallery Ira Rokka/PENNLAB Gallery

L'exposition « Herbier » se tiendra dans la nouvelle galerie moscovite PENNLAB à partir du 24 février 2021.

Dans cet autre article, admirez de sublimes œuvres de photographes amateurs aux quatre coins de la Russie.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.