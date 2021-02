À l'affiche en février 2021: les dates à ne pas manquer pour une immersion russe depuis la France

Bien que la situation épidémiologique difficile persiste, plusieurs événements liés à la culture et à l'histoire de la Russie sont accessibles à tous ceux disposant d'un accès à Internet. Ne manquez pas ces rencontres passionnantes avec des écrivains russes contemporains, ces conférences avec des scientifiques et cosmonautes ou encore ce festival cinématographique.

Tout d’abord, l'événement peut-être le plus attendu de ce mois n’est autre que le festival de la littérature russe.

Journées du Livre Russe

Date : 12-13 février 2021

Service de presse Service de presse

Créées en 2009 par des amoureux de la langue et de la littérature russes, les Journées Européennes du Livre Russe et des Littératures Russophones sont devenues un événement incontournable dans la vie culturelle franco-russe. Les 12 et 13 février, nous vous proposons de participer à des rencontres en ligne.

L'événement débutera par une table ronde avec les écrivains russes contemporains Evgueni Vodolazkine, Maxime Ossipov, Alexeï Salnikov, qui parleront de l'essence de la littérature et du rôle de l'écrivain. Lors d'une rencontre avec l'écrivain et journaliste Alexeï Varlamov et la traductrice Marie Starynkevitch, vous en apprendrez en outre davantage sur la vie et l'œuvre de Mikhaïl Boulgakov.

Arkadi Kochko ATFU ATFU

Vous pourrez également vous familiariser avec d'incroyables enquêtes du dernier chef de police judiciaire de l'Empire russe, Arkadi Kochko, qui s'est exilé en 1917 à Paris. Les notes qu’il a laissées portant sur des faits divers, histoires et affaires d'État ont été traduites et commentées par son petit-fils, le journaliste Dimitri de Kochko, pour donner forme au livre Détective du tsar. Publié par les éditions Macha, il paraitra en librairie le 9 mars. Le 12 février, le descendant de cet illustre enquêteur animera donc une conférence à 20 heures, à laquelle il est conseillé de s’inscrire en envoyant un mail à cette adresse : france.oural@gmail.com

Macha Publishing Macha Publishing

La deuxième journée sera également riche en découvertes. Ainsi, vous pourrez assister à la discussion autour du roman de Boris Pasternak, Le Docteur Jivago, avec la participation de Georges Nivat, auteur de nombreux ouvrages sur la littérature et le monde russes, Irina Emelure, fille de la dernière compagne de l'écrivain, Anna Sergeeva-Klatis, professeur de l'Université d'État de Moscou, et Yves Gauthier, auteur d'une dizaine d'œuvres consacrées à la Russie et traducteur d’une cinquantaine de livres. L'écrivain Cédric Gras, lors d'une conversation avec Pierre Glachant, journaliste à l'Agence France-Presse pendant plus de quarante ans, parlera quant à lui de son dernier roman, intitulé Alpinistes de Staline, centré sur le sort des frères Abalakov, deux alpinistes russes des plus héroïques de leur génération, victimes des purges staliniennes. Enfin, la traductrice Anne Coldefy-Faucard vous présentera un recueil unique d'essais et de nouvelles d’écrivains russes contemporains intitulé Huit milliards de Cendrillon, publié pendant la сonfinement. Vous y trouverez des réflexions sur l'histoire et la modernité, une compréhension particulière du monde.

Tout au long de cette première édition en ligne, les auditeurs seront accompagnés par le projet Cinepoésie d’Anatoli Bélyi : en intermède entre les rencontres, vous verrez des courts-métrages proposant de grands poèmes russes, de Pouchkine, Maïakovski, Tsvétaïeva, Essenine, Pasternak, Harms et d’autres, lus par des acteurs célèbres. Ces films sont sous-titrés en français.

Nous sommes sûrs que vous connaissez beaucoup d'écrivains russes, mais ce podcast vous surprendra par son originalité.

Podcast Antioche Cantemir – le premier écrivain laïc russe, diplomate, ambassadeur en France

Date : 12 février

Service de presse Service de presse

Le Centre russe pour la science et la culture de Paris présente la deuxième édition d’un nouveau cycle documentaire et pédagogique sur la littérature russe « Complot des classiques » réalisé par Victor Erofeev.

Le prochain héros de cette série de podcasts sera l’écrivain, ambassadeur de Russie en France et en Grande-Bretagne, Antioche Cantemir. Prince moldave russifié, esprit brillant, satiriste talentueux et diplomate à succès, il est considéré comme le premier écrivain russe laïc, devenu ami de Montesquieu et Voltaire.

Victor Erofeev est lauréat du prix Vladimir Nabokov (1992), titulaire de l’Ordre des Arts et des Lettres (2006) et de l’Ordre de la Légion d’honneur (2013). Il est l’auteur d’œuvres littéraires sensationnelles telles que La beauté russe, La vie avec un idiot, Le dernier jugement, L’Encyclopédie de l’âme russe, La souris rose, dont beaucoup ont été traduites et publiées dans des dizaines de langues.

Une autre page de la littérature russe, qui ne vous est probablement pas familière, est l'œuvre de l'écrivain Fiodor Abramov. Découvrez-le au Centre russe pour la science et la culture à Paris, où vous trouverez une exposition détaillée lui étant dédiée.

Exposition « La parole créatrice de l’artiste »

Date : 1-28 février 2021

Service de presse Service de presse

Le CRSC à Paris présente une exposition photo-documentaire sur les panneaux d’affichage extérieurs, racontant la vie de l’écrivain Fiodor Abramov – son enfance troublée, ses études à l’université, son service militaire, son cheminement créatif difficile, son activité publique, mais aussi ses inquiétudes quant au sort de son pays et de son village natal, au destin d’un simple ouvrier.

Avec Vassili Choukchine, Victor Astafiev et Valentin Raspoutine, il était l’un des principaux représentants de la « prose rurale », un mouvement significatif dans la littérature russe des années 1960-1980. Ses œuvres décrivent toutes les épreuves endurées par les villageois soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale : les années de famine, la réception des avis de décès de soldats, les dures journées de travail.

Il est maintenant temps de regarder des films russes, car c'est l'un des meilleurs moyens de se familiariser avec la culture de notre pays.

Festival Univerciné

Date : 12-14 février

Les cinémas étant toujours fermés, Univerciné russe a décidé de vous proposer un mini-festival en ligne qui sera pour la première fois accessible partout en France. Trois films seront donc à (re)découvrir sur la plateforme Festival Scope. Ce seront quelques reprises de coups de cœur programmés lors des éditions précédentes du festival, ainsi qu’un film tout récent, traduit pour l’occasion et présenté pour la première fois en France.

Vous pourrez voir le film Le Cygne de Cristal (2018) sur une jeune femme DJ cherchant à s'échapper de l'espace post-soviétique pour l'Amérique afin de réaliser son rêve, mais faisant face à des problèmes inattendus.

Le film Le syndrome de Petrouchka (2015) sur la famille d'un marionnettiste profondément bouleversé par la perte d'un enfant sera également présent à votre attention.

La séance sera précédée d’une rencontre en ligne avec l’écrivaine Dina Rubina, auteure du roman dont le film est adapté. La rencontre est co-organisée par Univerciné russe ainsi que les éditions Macha Publishing, et aura lieu à 17h.

Macha Publishing Macha Publishing

Une autre œuvre du cinéma russe que vous pourrez découvrir pendant le festival est le film De la profondeur (2020). Il s'agit d'une comédie sur un jeune réalisateur qui entre accidentellement dans l'industrie pornographique et oblige tout le monde à jouer selon ses propres règles.

Univerciné russe est un festival nantais consacré au cinéma russe contemporain (et un peu plus). Co-organisé par les associations Univerciné, Russies étonNantes et le cinéma Katorza de Nantes, c’est l’un des quatre volets du cycle Univerciné.

Avant-première du film de Didier Feldmann Chroniques de la Volga

Date : 23 février 19:00

Service de presse Service de presse

La projection du film en première était prévue en janvier à Paris, au cinéma St-André-des-Arts, mais est repoussée vers juin prochain en raison des restrictions contre la pandémie. À l’occasion de la Journée de la gloire militaire de la Russie, le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris vous le présente en ligne.

Selon l'intrigue, un Français renoue avec ses racines familiales en pèlerinage à Volgograd (autrefois Stalingrad) suite à la découverte d’un recueil de textes écrit par l’une de ses tantes durant la bataille de Stalingrad. Il déambule dans la ville et nous livre ses réflexions sur la Seconde Guerre mondiale et le rôle des Soviétiques dans la victoire contre le nazisme. Ses pas sont entrecoupés d’extraits des chroniques de sa tante, dans un dialogue entre passé et présent.

Le cinéaste français a réalisé ce film selon son propre scénario et par ses propres moyens, avec le soutien de la fondation Bataille de Stalingrad.

« Chroniques de la Volga est telle une réflexion cinématographique sur la Seconde Guerre mondiale, sans images d’archive, sans pathos, sans spectacle. En ne l’évoquant qu’avec des mots, des situations, des émotions », c'est ainsi que l'auteur lui-même décrit son travail.

Cette docu-fiction a déjà reçu le Grand prix du Xème Festival international Flamme éternelle qui a eu lieu en 2020 à Volgograd.

Paris a toujours attiré des invités et des émigrants venus de Russie. Découvrez quelles traces russes sont préservées dans la capitale de l'Hexagone.

Balade virtuelle passionnante Paris Russe

Date : du 6 décembre 2020 au 22 février 2021

Églises, maisons, plaques souvenirs de gens célèbres, l’héritage russe dans le Grand Paris est vaste et étonnant, et s’étend du XIXe siècle à nos jours. Près d’un demi-million de Russes ont émigré en France dans les années qui ont suivi la Révolution de 1917 et ils ont apporté des traditions, des modes de vie et des cultures qui sont à bien des égards encore visibles aujourd’hui.

Conférence en français en ligne sur Zoom, en partenariat avec Explore Paris. Le lien est fourni après réservation, dans l’email de confirmation. Il suffira de cliquer sur le lien le jour de la conférence.

Toute une série de conférences passionnantes liées à la Russie vous aidera par ailleurs à élargir vos horizons.

Conférence pour les jeunes L’espace de la réunion

Date : 19 février 10:00

Service de presse Service de presse

Cette rencontre en ligne avec le cosmonaute Viktor Afanassiev et ses homologues slovaque et français Ivan Bella et Jean-Pierre Haigneré sera organisée à l'occasion du 22e anniversaire de leur vol à bord du vaisseau spatial Soyouz TM-29 vers la station spatiale orbitale Mir.

L'équipage international partagera son expérience de travail en commun et répondra à d'autres questions liées à l'espace. Ce sera une conversation ouverte sur la recherche scientifique dans l'espace, sur les perspectives de développement de programmes pacifiques en orbite terrestre, sur le premier vol habité dans l'espace extra-atmosphérique et sur le mérite des scientifiques et ingénieurs russes dans l'exploration spatiale en général.

Rencontre en ligne avec les chefs du projet Le Parc de Pléistocène (Iakoutie)

Date : 24 février 11:00

Cette rencontre est l'une des nombreuses organisées dans le cadre du projet Le futur de l’Arctique, qui vise à familiariser les jeunes avec le travail des scientifiques russes dans le Grand Nord. Cette fois, vous pourrez parler à Nikita Zimov, qui, avec son père, Sergueï, tente d'empêcher la fonte du pergélisol en Sibérie. Pour cela, en République de Sakha (Iakoutie), ils ont créé un parc étonnant, sur le territoire duquel ils ambitionnent de recréer l’écosystème de l’ère des mammouths.

Toute personne intéressée par le thème du changement climatique, de la biodiversité et de l’Arctique peut participer à l’événement. La réunion se déroulera avec interprétation simultanée en français et en russe. Pour vous inscrire à l’événement, merci de suivre le lien suivant.

Conférence Le futur et la pandémie

Date : 8 février 14:00-17:00

Service de presse Service de presse

La pandémie de coronavirus qui a commencé au printemps 2020 a profondément bouleversé notre vie. Au cours de cette conférence en ligne, des experts, russes notamment, discuteront de questions qui devraient intéresser tout le monde à la veille de la nouvelle année de la lutte contre le coronavirus : que sont les épidémies et les pandémies, quelles approches sont utilisées pour les prévenir, comment affectent-elles l'humanité etc.

L'événement aura lieu sur Zoom. Vous pouvez le rejoindre par ici.

