«To The Lake» dans le top 10 des meilleures série étrangères sur Netflix

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

De son titre original en russe « Epidemia » et basée sur le livre de Yana Vagner Vongozero, To The Lake est devenu le premier projet russe ayant fait son entrée dans le top 10 des meilleures séries non anglophones de Netflix, informe le journal Vedomosti, se référant au service de presse de 1-2-3 Production.

Dans le classement établi à l’issue de l’année 2020, elle figure au 8e rang. Pour rappel, cette série qui raconte les péripéties d’une famille décidant de se réfugier sur une île située au milieu d’un lac alors qu’une étrange épidémie fait rage dans le pays, est sortie en octobre dernier dans la catégorie Original series.

Le succès d’un projet est évalué au cours des 28 jours qui suivent sa sortie sur la plateforme. Or, To The Lake a fait partie des projets les plus visualisés dans 72 pays, et ce, en l’espace de deux semaines seulement. À l’apogée de sa popularité, elle a même atteint la troisième position du classement.

Dans cet autre article, nous vous présentons cinq séries occidentales qui décrivent la Russie (presque) sans clichés.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.