Les dix graffitis les plus intéressants de Saint-Pétersbourg

Au 29 de la rue Italianskaïa (ce qui veut dire «italienne» en russe), vous pourriez être téléporté à... Rome ! Une cour discrète derrière une palissade est décorée avec l’image du Colisée. Les autorités ont tenté de repeindre le travail des artistes du groupe « Energie de la nation », mais les habitants ont défendu cette « cour italienne » très appréciée.

Perspective Maly sur l'île Vassilievski, au numéro 67, bâtiment 1. Cette fresque est apparue dans le quartier des bâtiments résidentiels d'avant-garde, la ville ouvrière de Gavansk, en 1990. Beaucoup croient à tort que Bouddha est représenté ici, mais c'est la Terre-mère qui a été peinte par un groupe d'artistes soviétiques et américains.

L'espace créatif gastronomique Troisième cluster situé au numéro 4 de la 8ème rue Sovetskaïa accueille les clients non seulement avec des bars et des showrooms à la mode, mais également avec des fresques murales de ce type.

« Piter », comme l’appellent les Russes, est avant tout une capitale culturelle. Sur la rue Rubinstein, les murs sont ornés des portraits de ceux qui vivaient jadis ici, et que nous considérons désormais comme des classiques.

Et dans la cour où vivait Sergueï Dovlatov, sa machine à écrire a été immortalisée. Au fait, avez-vous lu Solo sur Underwood ?

Le nouvel espace à la mode Sevkabel Port accueille des festivals d'art de la rue, et il y a donc beaucoup de choses à voir. Par exemple, le travail d'Alexandre Demine, Immersion. Sur la façade du même bâtiment se trouve une peinture murale d'Artem Stefanov qui fait écho à ce graffiti.

De l'autre côté du même bâtiment de Sevkabel Port se trouvent des abstractions rappelant des cristaux de l'artiste Alexey KIO.

Le célèbre graffeur new-yorkais sévissant sous le pseudonyme de Futura a, avec l'approbation des autorités de la ville, décoré un espace pour les skaters dans la rue Vvedenskaïa.

Pour l’anniversaire du premier vol de l’Homme dans l’espace, le groupe artistique 33+1 a réalisé en 2011 sur la place Tchkalov cette composition dédiée aux pionniers en tous genres - le tsar Pierre Ier, le pilote Valeri Tchkalov, le premier cosmonaute Iouri Gagarine, etc.

Dans un hôtel particulier abandonné du centre de Saint-Pétersbourg vivent deux personnes créatives : Nadine Kona et Alexander Parilov. Ils y organisent des festivals d'art de rue pour leurs amis et des fêtes privées. Pénétrer dans le manoir Exemplaire n’est possible que via un site secret…

