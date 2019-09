Onéguine et Oncle Vania à Paris: le théâtre Vakhtangov fêtera son centenaire avec le public français

Fin septembre et début octobre, le théâtre Marigny de Paris accueillera de prestigieux convives russes, les vedettes du théâtre académique national Vakhtangov de Moscou. À la veille de son centenaire, cet établissement, comptant des amateurs à travers le monde entier, rendra en effet visite au public français pour dévoiler les véritables trésors de son répertoire – Eugène Onéguine d'Alexandre Pouchkine et Oncle Vania d'Anton Tchekhov.

Les deux pièces ont été mises en scène par le directeur artistique du théâtre, Rimas Tuminas, qui dirige également le théâtre Maly de Vilnius (Lituanie). Elles ne manqueront alors pas de surprendre les spectateurs par leur ampleur et leur interprétation inhabituelle de l'intrigue. Ainsi, par exemple, Eugène Onéguine apparait ici comme une performance-souvenir, qui nous ramène aux années de jeunesse du protagoniste, tandis que sur scène se trouvent deux Onéguine et deux Lensky, l’un jeune, l’autre âgé. Chaque œuvre sera présentée six fois, tandis que les légendaires personnages de la littérature russe seront incarnés par des comédiens russes de renom, tels que Lioudmila Maksimova, Sergueï Makovetski, Alexeï Gouskov et Irina Kouptchenko.

Service de presse Service de presse

Le fondateur du théâtre, Evgueni Vakhtangov, avait étudié l’art de la mise en scène auprès des maîtres de la discipline qu’étaient Constantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, célèbres réformateurs du théâtre russe. L'histoire de l'établissement est par ailleurs une romance populaire, que les acteurs ont su mériter « en vivant les problèmes de notre temps ». C'est précisément ainsi que ce studio étudiant est devenu le grand théâtre qu’il est aujourd’hui sur la rue Arbat. La date officielle de son inauguration est considérée comme étant le 13 novembre 1921, jour de la première du Miracle de Saint-Antoine. À présent, le théâtre est célèbre bien au-delà de la capitale et ses spectacles sont présentés en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, au Canada et dans d'autres contrées du monde.

Dans cet autre article, nous vous présentons cinq légendaires dramaturges russes à connaître absolument.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.