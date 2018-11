À l'affiche en décembre 2018: les événements culturels à ne surtout pas manquer

Festival de cinéma, concerts et spectacles théâtraux, Russia Beyond vous a concocté, pour ce mois de décembre, une sélection d’événements prometteurs, qui vous aideront à découvrir plus en profondeur la culture russe, sans quitter le territoire français.

Cinéma

6e Festival du cinéma russe de Nice

Date : Du 4 au 8 décembre

Lieu : Cinémathèque de Nice (Cérémonies d’ouverture et de clôture au cinéma Pathé Gare du Sud)

Organisé par le ministère russe de la Culture, les fonds d’État des films de la Russie – Gosfilmofond, et la Ville de Nice, cette sixième édition du Festival du cinéma russe proposera la projection d’une large variété d’œuvres russes et soviétiques sous-titrées, qu’il s’agisse de films ou de dessins animés.

N’hésitez donc pas à en consulter le programme en suivant ce lien.

Entrée gratuite.

Un accident de chasse, d’Emil Lotenau

Date : Vendredi 30 novembre, à 18h00

Lieu : Inalco, Amphi 2

Après une pause d’une semaine, le KinoKlub revient en force avec la projection du film d’Emil Lotenau Un accident de chasse, s’inspirant du roman policier d’Anton Tchékhov, œuvre de jeunesse méconnue de ce célèbre dramaturge.

L’intrigue met en scène un juge d’instruction cynique retrouvant après plusieurs années son ami, un comte ivrogne. Tous deux tombent amoureux d’une même femme, qui de son côté s’unit finalement à un vieillard afin de se mettre à l’abri du besoin. Toutefois, durant le mariage, alors que la plupart des convives sont ivres, la jeune épouse est retrouvée assassinée dans la forêt.

Théâtre

URSS 1970, de Macha Orlava

Date : Du 4 au 29 décembre à 19h

Lieu : Théâtre Déjazet, Paris

Une aventure contre-la-montre au pays des soviets. Bienvenue dans une kommunalka, un appartement communautaire des années 70 en URSS. Un lieu de vie où les repas se font dans une cuisine partagée entre plusieurs familles. Un appartement où la promiscuité est de règle et où l’on peut s’épier tout le temps, sans scrupules. Malgré une cordiale cohabitation, en général, chaque famille rêve de se débarrasser l’une de l’autre.

Vous allez découvrir l’histoire de la famille Papova qui partage son logement avec Ivan Ivanovitch, un camarade communiste, espion du KGB. Lena, jeune russe enceinte et Iouri, intellectuel juif, rêvent d’une vie meilleure en Amérique et feront tout pour parvenir à quitter cette dictature. Olga, la mère de Lena est déchirée entre le désir de sa fille et sa peur de l’inconnu. La tante Anna reste attachée à sa ville natale autant qu’à ses souvenirs.

Parviendront-ils à réaliser leur rêve d’exil ? Entre rires et pleurs, réalisme et envolées poétiques, vous serez emporté par cette histoire à une période pas si lointaine.

Tarif : 42 euros (18 euros pour les membres de l’association Russinalco) pour la 1ère catégorie. Afin de réserver une place, veuillez adresser votre demande à l’adresse suivante : urss1970@hotmail.com.

Spectacle théâtral Le discours de Harvard. Le déclin du courage d’Alexandre Soljénitsyne

Date : 14 décembre, à 18h30

Lieu : Salle des mariages, Hôtel de ville, Aix-en-Provence

Le discours de Harvard, réédité en 2014 aux Belles Lettres, est le discours le plus connu de Soljenitsyne. Il sera ici interprété par Henri Mariton, sur une musique d’Alexandre Struve.

« Le discours de Harvard est un texte intense, puissant, qui souvent vise juste et parfois provoque. Ce témoignage, cette interpellation, ont quarante ans cette année et gardent une grande actualité ; ils ont leur place dans la célébration en 2018 du centenaire d’Alexandre Soljenitsyne. Les enjeux de l’identité et du progrès, de la morale et de la liberté, de la limite et de l’élévation y sont magistralement annoncés. Acteur de la vie publique, amoureux de la Russie, lecteur passionné de Soljenitsyne, j’ai voulu, grâce à l’adaptation de Grégoire Lopoukhine, poser et proposer ce texte. Non pour imposer une vision politique, plutôt pour transmettre une exigence éthique, l’angoisse de l’idéal. Dire, ressentir, partager, transmettre ».

Entrée libre

Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’association Datcha Kalinka par téléphone : 04 42 92 68 78 / 06 20 97 35 68 ou par mail : contact@datchakalina.com

Musique

Concerts Romances de la Russie éternelle

Date : 5 décembre, 21h

Lieu : Théâtre de l’Île Saint-Louis – Paul Rey, 39 Quai d’Anjou, Paris

Vous entendrez un très beau répertoire de romances de l’ancienne Russie et des pièces pour piano qui vous entraîneront en troïka vers les forêts recouvertes de neige, au son des grelots. En guise de bande-son à ce voyage dans les steppes enneigées on écoutera L’Alouette de Glinka, Cocher retiens tes chevaux! de Feldmann, les fameux Yeux noirs ainsi que de fines romances de Tchaïkovski et de Rachmaninov et bien d’autres airs russes qui ont traversé les âges.

Réservations à effectuer en contactant :: 01 46 33 48 65 - contact@theatre-ilesaintlouis.com

Expositions

Arctique : Nouvelle frontière

Date : Jusqu’au 9 décembre

Lieu : Cité des sciences et de l’industrie, Paris

Présidé par le climatologue Jean Jouzel, Prix Vetlesen 2012 et co-lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2007 en tant que directeur du GIEC, et sous le haut-patronage de la Ministre Ségolène Royal, ambassadrice pour les Pôles, le 9e Prix Carmignac du Photojournalisme, consacré à l’Arctique, a été décerné à Yuri Kozyrev et Kadir van Lohuizen.

Leur investigation photographique « Arctique : Nouvelle frontière » est une double expédition novatrice qui a pour objectif d’explorer les effets du changement climatique sur l’intégralité de ce territoire. Ainsi, ils témoignent de la transformation drastique des paysages de l’Arctique et l’incidence de ces changements sur la vie quotidienne des habitants de ces régions et à terme la nôtre.

Conséquences de la fonte des glaces et du dégel du permafrost, militarisation de la région, exploitation par l’industrie du pétrole et du gaz en Sibérie et en Alaska, quête massive de nouvelles ressources minérales, disparition progressive de villes et l’ouverture de routes commerciales sont plusieurs des points d’intérêt auxquels les deux lauréats se sont intéressés afin de rendre compte des mutations sévères et lourdes que subit la région de l’Arctique.

Autres

Marché de Noël de l’ACER-RUSSIE

Date : 1er décembre, de 11h à 17h

Lieu : 91 rue Olivier de Serres, Paris

Buffet traditionnel (vatrouchkis, pirojkis, blinis, etc…), châles, livres russes et français, icônes peintes, bijoux, cartes de vœux, poupées gigognes et tant d’autres choses vous attendent à ce marché de Noël par l’association d’aide humanitaire et sociale ACER-RUSSIE. Les donc d’objets sont également les bienvenus.

Pour plus de renseignements, adressez-vous au 01 42 50 53 46.

