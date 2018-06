Dix affiches russes avant-gardistes qui auraient pu inspirer Andy Warhol

Maîtres de la scénographie et des affiches de cinéma, les frères Stenberg devinrent les principaux artistes de la toute nouvelle Sovkino, société de cinéma d'État soviétique fondée en 1923. En moins de 10 ans, ils ont dessiné plus de 300 affiches pour des films étrangers. Toutes ont été réalisées dans un style d'avant-garde instantanément reconnaissable dont Andy Warhol ferait une tendance mondiale une cinquantaine d'années plus tard.

Les frères qui signaient leur travail 2 Stenberg 2 ont ajouté de nouvelles interprétations aux affiches originales pour les rendre plus pertinentes pour les téléspectateurs soviétiques.

Regardez ces 10 posters de Stenberg mis côte à côte avec les originaux :

Archives, 2 Stenberg 2 Archives, 2 Stenberg 2

L'homme sans nerfs, 1924

Domaine public, 2 Stenberg 2 Domaine public, 2 Stenberg 2

Sonny boy, 1929

Archives, 2 Stenberg 2 Archives, 2 Stenberg 2

Le petit Lord Fauntleroy, 1921

Domaine public, 2 Stenberg 2 Domaine public, 2 Stenberg 2

Le général, 1926

Archives, 2 Stenberg 2 Archives, 2 Stenberg 2

Crooked Straight, 1919

Domaine public, 2 Stenberg 2 Domaine public, 2 Stenberg 2

Une femme de Paris, 1923

Domaine public, 2 Stenberg 2 Domaine public, 2 Stenberg 2

L’idole d’une petite ville, 1921

Archives, 2 Stenberg 2 Archives, 2 Stenberg 2

Berlin : symphonie d'une grande ville, 1927

Archives, 2 Stenberg 2 Archives, 2 Stenberg 2

Battling Orioles, 1924

Archives, 2 Stenberg 2 Archives, 2 Stenberg 2

Moulin Rouge, 1928

