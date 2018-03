Lorsque le légendaire Petit Prince est mis en musique

Le Petit Prince s’apprête à souffler ses 75 bougies - c’est en effet le 6 avril 1943 que le monde a découvert ce conte poétique et philosophique, chef-d'œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. À la veille de cet anniversaire, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris accueillera la première mondiale des 9 fantaisies musicales pour la lecture du Petit Prince, créées en 1982 par Anatoly Samonov, ce célèbre compositeur, pianiste et professeur du Conservatoire Tchaïkovski.

La composition musicale sera interprétée par l’élève du compositeur, Stanislav Batchkovsky, tandis que l’acteur français Amaury de Crayencour lira les extraits du Petit Prince choisis par le compositeur.

Le spectacle sera accompagné de la projection des tableaux créés spécialement pour cet événement par l’artiste moscovite Anna Koval.

Ce projet rendant hommage à Antoine de Saint-Exupéry et à son œuvre ainsi qu’au compositeur Anatoly Samonov et à l’amitié franco-russe est organisé par La Renaissance française, l’ambassade de la Fédération de Russie en France, le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris et par le Conservatoire Tchaïkovski.

Infos pratiques :

Date : Le 5 avril 2018 à 19h00

Adresse : 1 Quai Branly, 75007 Paris

Entrée libre, réservation obligatoire au : ambrusbranly@mail.ru

Spectacle réservé aux plus de 15 ans

