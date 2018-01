La Galerie Tretiakov dévoilera prochainement des photos uniques des Romanov

Cette année, la Galerie Tretiakov de Moscou commémorera le centenaire de la mort de la famille impériale russe. Des documents et photographies datant de 1870 à 1910 et issus des archives des Romanov seront à cette occasion présentés aux visiteurs.

Les albums photos, ornés d’or et d’argent, ont été transférés à la galerie depuis le palais Alexandre et celui de Gatchina, entre 1929 et 1932. Les clichés en question ont quant à eux été réalisés par de célèbres photographes et des membres de la famille impériale.

Le tsar Nicolas II et sa famille ont été assassinés dans la ville d’Ekaterinbourg en juillet 1918 suite à la Révolution. Pour en savoir plus sur ce sombre épisode de l’histoire russe, n’hésitez pas à consulter l’un de nos articles à ce propos.

