La lignée impériale de Russie a régné sur l’Empire pendant 300 ans environ, du début du XVIIe siècle jusqu’à l’abdication du dernier Tsar, Nicolas II, en 1917. Chaque monarque (et son épouse) a un profil tout à fait unique. Russia Beyond vous présente toutes les histoires individuelles et explique qui a succédé à qui. Voici l’ultime analyse impériale.