Concours: Gagnez des billets pour la Semaine du nouveau cinéma russe à Paris

Devenue une véritable tradition, la Semaine du nouveau cinéma russe est de retour dans la capitale française avec à l’affiche 16 réalisations allant du film d’auteur au blockbuster. Russia Beyond vous propose de prendre part à son concours pour gagner une invitation pour deux personnes à la projection de votre choix (hors ouverture) lors de cette 15ème édition.

Concours :

Vous aimez le cinéma russe, et il y a un film qui vous a particulièrement marqué et que vous êtes prêts à revoir encore et encore ? Parlez-nous-en ! Rédigez une critique de votre film préféré (entre 2000 et 3000 signes espaces compris) et envoyez-la à l’adresse suivante : fr@rbth.com.

À l’issue de vos envois, un jury de la rédaction de Russia Beyond se réunira pour désigner les deux meilleures productions. Elles seront par la suite publiées sur la page Facebook de Russia Beyond et leurs auteurs recevront une invitation pour deux personnes.

Pour prendre part au concours, les participants doivent résider en France. Russia Beyond s’engage à ce que les données personnelles des participants restent strictement confidentielles et ne soient en aucun cas utilisées à d’autres fins que pour la sélection.

Règlement :

Les participants doivent être majeurs. La campagne commence le 1er novembre et prend fin le 6 novembre à minuit (heure de Paris). Les gagnants recevront un courriel le 7 novembre.

De plus amples informations sur l'événement et le programme sont disponibles sur le site officiel de l’événement.

La 15e Semaine du nouveau cinéma russe Regards de Russie a lieu cette année du 8 au 14 novembre aux cinémas l’Arlequin (76 rue de Rennes – 75006 Paris, Métro : St Sulpice) et Le Majestic Passy (le 14 novembre, 18 rue de Passy – 75016 Paris, Métro : Passy). Tous les films sont montrés en version originale avec sous-titres.

