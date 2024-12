Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°14)

Russia Beyond

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

Chaîne de montagnes de Russie, je sépare l’Europe de l’Asie. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Les monts Oural

Célèbre cathédrale de Moscou située près du Kremlin, je suis connue pour mes dômes multicolores en forme d’oignon. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La cathédrale Basile-le-Bienheureux

Station de recherche russe en Antarctique, j’ai enregistré la température la plus basse jamais mesurée officiellement sur Terre, à −89,2°C. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La station Vostok

Plat russe traditionnel, je suis composé de viande hachée enveloppée dans des feuilles de chou. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Les goloubtsy

Constructeur automobile russe, je suis célèbre pour la production de voitures sous la marque Lada. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse AvtoVAZ

Plus grand aéroport de Russie en termes de trafic, avec 36,6 millions de passagers en 2023, je suis l’une des « portes aériennes » de Moscou. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse L’aéroport Cheremetievo

Coiffe traditionnelle russe portée par les femmes, je me distingue par mes formes les plus diverses et ma taille souvent imposante ainsi que mes ornements variés. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le kokochnik

