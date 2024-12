Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°13)

Russia Beyond

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Mot russe, je suis utilisé pour dire « merci ». Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Спасибо (spassiba)

Monument célèbre à Moscou, j’ai été construit pour commémorer la victoire de la Russie sur Napoléon. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse L’Arc de triomphe de Moscou

Boris Koustodiev Domaine public Domaine public

Réforme de 1861, j’ai changé la société russe en libérant une classe entière de personnes. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse L’abolition du servage

Ville martyre de la Seconde Guerre mondiale, j’ai été assiégée pendant plus de 900 jours. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Leningrad (actuelle Saint-Pétersbourg)

Instrument de musique traditionnel russe, je dispose de trois à six cordes et suis de forme triangulaire. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La balalaïka

Sergueï Elaguine/Business Online/Global Look Press Sergueï Elaguine/Business Online/Global Look Press

Célèbre galerie de Moscou, j’abrite une vaste collection d’œuvres d’art russe. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La galerie Tretiakov

Barrage hydroélectrique massif situé sur le fleuve Enisseï, en Sibérie, je suis classé parmi les plus grands au monde et comme le plus puissant de Russie. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le barrage de Saïano-Chouchensk

En suivant ce lien, retrouvez notre précédent quiz.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.