Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°12)

Dans cette série de publications, mettez à l’épreuve vos savoirs concernant le plus vaste des pays dans des domaines allant de l’histoire à la science, en passant par la culture et la langue.

Poétesse et auteure russe, je suis connue pour mon œuvre Requiem, écrite sous le régime soviétique. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Anna Akhmatova

Explorateur d’origine danoise au service de l’Empire russe au XVIIIe siècle, je suis réputé pour mes expéditions dans l’Arctique et l’Extrême-Orient et ai donné mon nom à un célèbre détroit, à une mer, ou encore à une île. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Vitus Béring

Populaire pâtisserie russe de forme ronde, mon centre est garni de confiture ou de tvorog (fromage cottage). Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La vatrouchka

Village de Iakoutie, l’on m’attribue le statut mondial de « pôle du froid », car j’enregistre des températures négatives record pour un lieu en permanence habité, avec un pic à -67,7°C en 1933. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Oïmiakon

Station spatiale soviétique, puis russe, j’ai été lancée en 1986 et utilisée jusqu’en 2001, avant d’être volontairement plongée au point Nemo, dans l’océan Pacifique. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La station Mir

Vaste région d’Amérique du Nord, j’ai été vendue par la Russie impériale aux États-Unis en 1867. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse L’Alaska

Palais situé dans la région de Saint-Pétersbourg, j’attire les visiteurs grâce à mes jardins et mes fontaines. Je suis d’ailleurs souvent surnommé le « Versailles russe ». Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le palais de Peterhof

