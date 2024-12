Vologda résumée en trois mots

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie L’abonnement est gratuit, toutefois, dans certains pays l’application ne fonctionne pas sans VPN.

Beurre de Vologda (Вологодское масло/Valagotskaïé masla)

Getty Images Getty Images

Cet excellent beurre à l’arrière-goût de noix est l’une des marques les plus connues en Russie. L'on a commencé à en produire dans le Gouvernement de Vologda pendant les années 1870 et, jadis, il était surnommé « parisien » ou encore « saint-pétersbourgeois ». Depuis 1939, ce beurre porte le nom de Vologodskoïé.

Hotel Zolotoï Yakor (Золотой якорь/Zalatoï iakar’, voulant dire Ancre d’or)

Pavel Sergeev (CC BY-SA 3.0) Pavel Sergeev (CC BY-SA 3.0)

Pendant longtemps, le bâtiment de cet hôtel luxueux a été le plus haut de la ville. Au niveau du confort, il ne cédait en rien à ses confrères de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, le bâtiment abrite des commerces et le département du tourisme de la ville.

Dentelle de Vologda (Вологодское кружево/Valagotskaïé kroujeva)

Legion Media Legion Media

À Vologda, cet artisanat plonge ses racines au XVIIe siècle. L’on tisse ici les dentelles à l'aide de fuseaux appelés коклюшки (kakliouchki). Ces ouvrages se distinguent par leurs lignes d’ornement bien prononcées, qui ne se mêlent pas au fond, et par la richesse et la diversité des motifs.

