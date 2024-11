Questions pour un tsar: testez vos connaissances sur la Russie (Quiz n°11)

Russia Beyond

Célèbre bataille de 1380 où Dmitri Donskoï a défait les Mongols, j’ai marqué un tournant dans l’histoire nationale, puisque je suis considérée comme le point de départ de l’unification des terres russes. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse La bataille de Koulikovo

Péninsule située en Extrême-Orient russe, je suis connue pour mes geysers et mes volcans, mais aussi pour ma forte densité d’ours. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Le Kamtchatka

Opéra composé par Modeste Moussorgski, je narre la montée et la chute d’un tsar russe. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Boris Godounov

Célèbre musée de Saint-Pétersbourg, installé dans un ancien palais impérial, ma collection, l’une des plus grandes au monde, est si vaste qu’il faudrait près de 6 ans pour consacrer une minute à chacune de mes œuvres. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse L’Ermitage

Cosmonaute soviétique, je suis le premier homme à avoir effectué une sortie extravéhiculaire (c’est-à-dire que j’ai flotté hors de toute navette ou station) dans l’espace en 1965. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Alexeï Leonov

Chef de file de la révolution russe, mon corps repose aujourd’hui, à la vue des visiteurs, dans un mausolée sur la place Rouge. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Lénine

Fondée en 1923, je suis l’une des plus anciennes compagnies aériennes du monde et suis le principal transporteur aérien de Russie. Je suis…

Cliquez ici pour découvrir la réponse Aeroflot

