Alphabet touristique russe: I comme Izborsk

Située dans la région de Pskov, Izborsk est l’un des plus anciens lieux de peuplement de Russie : son nom est pour la première fois mentionné dans les Chroniques des Temps passés, ces plus anciennes annales slaves orientales arrivées à nos jours et datant du XIIe siècle, dans le contexte de l’Appel aux Varègues. En 862, Trouvor, frère de Riourik, premier souverain de Russie, s’y est installé, à en croire ces écrits.

Appel aux Varègues Domaine public Domaine public

La forteresse de la ville, construite au début du XIVe siècle, est arrivée à nos jours. Plus d’une fois, elle a su tenir face aux sièges des chevaliers de l’Ordre de Livonie.

Aujourd’hui, l’on peut explorer son passage souterrain secret, marcher sur ses puissants remparts et descendre vers les sources de Sloven, jaillissant directement depuis la colline.

