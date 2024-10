Comment comprendre l’expression russe «un délire de jument grise»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Expliquons cela dans l’ordre. Tout d’abord, le « бред » (délire) désignait autrefois une marche sans but, c’est-à-dire une personne errant d’un côté à l’autre sans aucun sens. Deuxièmement, les chevaux de couleur grise ont l’air plus vieux. Il s’avère donc qu’en parlant du délire d’une jument grise, les gens entendaient la marche sans but d’un vieux cheval. Au sens figuré, il s’agissait d’histoires dénuées de sens, de bavardages de vieillards.

L’expression « врать, как сивый мерин » (vrat’ kak sivy miérine, mentir comme un hongre gris) a un sens similaire. Autrefois, les chevaux gris étaient considérés comme stupides et impropres à l’agriculture. Au fil du temps, une autre signification est donc apparue : les histoires d’une personne idiote.

