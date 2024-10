Que signifie l’expression russe «ne pas servir en semelles»?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Autrefois, l’on tressait des laptis (un type traditionnel de souliers) avec de l’écorce de bois. Pour qu’ils durent plus longtemps, l’on y fixait des semelles en cuir. Le matériau devait être solide, sinon les laptis devenaient rapidement inutilisables. En moyenne, une paire pendant la saison chaude pouvait être usée en quatre jours ! Par conséquent, un cuir de mauvaise qualité ne pouvait pas être utilisé comme semelle.

C’est pourquoi l’expression « в подмётки не годится » (v padmiotki nié gaditsa, ne sert pas en semelles) a commencé à être utilisée lorsque l’on voulait attirer l’attention sur la mauvaise qualité de quelque chose.

Dans la nouvelle Fleurs tardives de Tchekhov, la protagoniste tombe amoureuse du médecin qui l’a soignée, elle et son frère : « Elle le regardait et comparait son visage à ceux qu’elle devait voir tous les jours. Comme de ce visage savant et fatigué étaient différents les visages ivres et stupides des personnes qui s’occupaient d’elle, les amis d’Egorouchka, qui l’ennuyaient tous les jours avec leurs visites ! Les visages des ripailleurs et des riboteurs, desquels elle, Maroussia, n’avait jamais entendu un seul mot gentil et décent, ne servaient pas en semelles face à ce visage froid, impassible, mais intelligent et fier ».

L’on peut aussi dire : « не идёт ни в какое сравнение » (nié idiote ni v kakoïé sravniénié, n’aller dans aucune comparaison), « смотреть не на что » (smatrièt’ nié na chto, ne rien regarder) ou « надо бы хуже, да некуда » (nada by khoujé, da niékouda, on ne pourrait faire pire).

Dans cet autre article, découvrez le sens de l’expression russe «du monde un fil à la fois».

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.