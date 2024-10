Alphabet touristique de la Russie: D comme Derbent

Russia Beyond

Serguei Fomine/Global Look Press

Apprenez la lettre «Д» et familiarisez-vous avec l’une des plus anciennes villes de la Fédération de Russie.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ville russe la plus méridionale et l’une des plus anciennes du pays, Derbent a été fondée au VIe siècle avant J.-C..

Beaucoup de sites antiques, témoins de son histoire, sont arrivés jusqu’à nos jours : la citadelle la plus ancienne du pays, Naryn-Kala, érigée au VIe siècle, la mosquée Djouma datant de 734 et considérée comme la plus vieille dans l’espace post-soviétique.

Qui plus est, Derbent est l’une des principales stations balnéaires du Daghestan sur la Caspienne.

Dans cette autre publication, découvrez qui vit dans le Caucase russe.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.