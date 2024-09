Alphabet touristique de la Russie: V comme Volga

Apprenez la lettre Б et découvrez le fleuve le plus long de l’Europe!

Le fleuve le plus long de l’Europe et l’un des plus importants du monde, Volga relie entre elles 15 régions du pays, les alimentant en eau et en électricité et fournissant des voies de transport.

Il n’est pas rare que les Russes la qualifient de «mère», vu qu’elle constituait un lien entre le Nord et le Sud.

Sur ses rives se dressent toujours de très belles villes marchandes : Samara, Nijni Novgorod, Kinechma, Tver, Rybinsk, etc.

