Chansons russes traduites: «Лето» / «Été»

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Ce titre, dévoilé en 1982, a été rédigé par Mike Naoumenko, guitariste, auteur-compositeur, leader du groupe Zoopark et l’un des fondateurs de la scène rock de Leningrad, et dédié à son ami et autre légende de la musique soviétique, Viktor Tsoï, soliste du mythique groupe Kino. Or, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce morceau a été créé sur la base de la musique de la chanson Do You Want to Know a Secret des Beatles! Il sera bien plus tard intégré à la bande son du film Leto de Kirill Serebrennikov, présenté au Festival de Cannes 2018, œuvre qui sera justement à cette occasion récompensée pour sa piste sonore.

Лето!

Я изжарен, как котлета

Время есть, а денег нету

Но мне на это наплевать

Été !

Je suis cuit comme une kotleta [boulette de viande russe]

J’ai le temps, mais pas d’argent

Mais je n’en ai rien à foutre

Лето!

Я купил себе газету

Газета есть, а пива нету

И я иду его искать

Été !

Je me suis acheté le journal

J’ai le journal, mais pas de bière

Et je m’en vais en chercher

Лето!

Сегодня сейшен в Ленсовета

Там будет то, и будет это

А не сходить ли мне туда?

Été !

Aujourd’hui un concert au club Lensoviet

Il y aura ceci, il y aura cela

Ne devrais-je pas y aller ?

Лето!

Все хулиганы при кастетах

У них, наверное, вендетта

Но, впрочем, это ерунда… Да-да-да…

Été !

Tous les hooligans sont avec des poings américains

Ils ont certainement une vendetta

Mais, d’ailleurs, c’est des fadaises… Oui-oui-oui…

Лето!

От комаров спасенья нету

А в магазинах нету «Дэты»

В почёте доноры у нас

Été !

Il n’y a pas de salut face aux moustiques

Et dans les magasins il n’y a pas de Dèta [une marque d’insecticide]

Les donneurs sont en estime chez nous

Лето!

Оно сживёт меня со свету

Скорей карету мне, карету

А впрочем, подойдёт и квас

Été !

Il va m’en faire passer le goût du pain

Que me soit vite envoyé un carrosse, un carrosse [clin d’œil à une scène du roman Le Malheur d’avoir de l’esprit d’Alexandre Griboïedov]

Mais, au fait, du kvas [boisson gazeuse à base de pain fermenté] conviendra aussi

Лето!

Штаны истёрты, как монета

Во рту дымится сигарета

Иду купаться в водоём

Été !

Mon pantalon est usé, comme ma pièce de monnaie

Dans la bouche fume une cigarette

Je vais me baigner dans le plan d’eau

Лето!

Недавно я услышал где-то

Что скоро прилетит комета

И что тогда мы все умрём

Été !

Récemment j’ai entendu quelque-part

Que bientôt s’écrasera une comète

Et qu’alors nous mourrons tous

Dans cet autre article, découvrez la traduction de la chanson «Ветер с моря дул»/«Le vent soufflait de la mer».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.