Traduction de chansons russes: «Ветер с моря дул»/«Le vent soufflait de la mer» 

Cette chanson, interprétée pour la première fois par la chanteuse Natali, est l’une des compositions les plus populaires de la fin des années 1990.

Enregistrée en 1997, cette chanson est devenue un énorme succès en Russie. Еlle est arrivée en tête des classements musicaux et a donné l’impression que les Russes allaient la chanter à tue-tête durant des décennies… et c’est ce qui s’est passé ! Natali est ainsi devenue l’une des chanteuses les plus populaires du pays.

De plus, cette chanson est facile à mémoriser et à chanter, car de nombreux mots et couplets y sont répétés.

Ветер с моря дул, ветер с моря дул,

Нагонял беду, нагонял беду.

И сказал ты мне, и сказал ты мне:

"Больше не приду, больше не приду".

Le vent soufflait de la mer, le vent soufflait de la mer,

Il causait des malheurs, causait des malheurs.

Et tu m’as dit, et tu m’as dit :

« Je ne reviendrai plus, je ne reviendrai plus ».

Refrain :

Видно не судьба, видно не судьба,

Видно нет любви, видно нет любви,

Видно надо мной, видно надо мной

Посмеялся ты, посмеялся ты.

Ça se voit que ce n’est pas le destin, ça se voit que ce n’est pas le destin,

Ça se voit qu’il n’y a pas d’amour, ça se voit qu’il n’y a pas d’amour,

Ça se voit que de moi, ça se voit que de moi

Tu te moquais, tu te moquais.

Я тебя люблю, я тебя люблю,

Честно говорю, честно говорю.

Ведь ты знаешь сам, ведь ты знаешь сам,

Как тебя я жду, как тебя я жду.

Je t’aime, je t’aime,

Je le dis sincèrement, je le dis sincèrement.

Tu le sais bien toi-même, tu le sais bien toi-même,

Comme je t’attends, comme je t’attends.

Refrain x 2 :

Видно не судьба, видно не судьба,

Видно нет любви, видно нет любви,

Видно надо мной, видно надо мной

Посмеялся ты, посмеялся ты.

Ça se voit que ce n’est pas le destin, ça se voit que ce n’est pas le destin,

Ça se voit qu’il n’y a pas d’amour, ça se voit qu’il n’y a pas d’amour,

Ça se voit que de moi, ça se voit que de moi

Tu te moquais, tu te moquais.

Времена пройдут, времена пройдут,

Годы пролетят, годы пролетят.

Первую любовь, первую любовь

Не вернёшь назад, не вернёшь назад.

Le temps passeront, les temps passeront,

Les années s’envoleront, les années s’envoleront.

Le premier amour, le premier amour,

Tu ne le ramèneras pas, tu ne le ramèneras pas.

Refrain plusieurs fois :

Видно не судьба, видно не судьба,

Видно нет любви, видно нет любви,

Видно надо мной, видно надо мной

Посмеялся ты, посмеялся ты.

Ça se voit que ce n’est pas le destin, ça se voit que ce n’est pas le destin,

Ça se voit qu’il n’y a pas d’amour, ça se voit qu’il n’y a pas d’amour,

Ça se voit que de moi, ça se voit que de moi

Tu te moquais, tu te moquais.

