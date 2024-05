Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des verbes de mouvement

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le verbe russe est une catégorie grammaticale dans laquelle l’aspect tient un rôle fondamental. Ils sont au nombre de deux :

- l’imperfectif considère l’action désignée par le verbe dans son déroulement ;

- le perfectif, dans son résultat.

À l’imperfectif, les verbes de mouvement connaissent également une dichotomie entre formes indéterminées et déterminées.

La forme indéterminée indique :

- un déplacement répété ;

- un mouvement d’aller-retour ;

- un déplacement sans direction précise ;

- la faculté d’effectuer un mouvement.

La forme déterminée indique que le déplacement se fait dans une direction précise.

Le couple {imperfectif / perfectif} de base est celui formé par l’{imperfectif déterminé / perfectif} (ici en bleu).

Les préverbes permettent de préciser le sens du déplacement.

Comme nous le voyons ici :

1. le couple {imperfectif / perfectif} se forme en préverbant les deux formes imperfectives du verbe de base :

- l’indéterminé préverbé reste imperfectif.

- le déterminé préverbé devient perfectif.

2. quand le préverbe est по- ou c-, il peut être ajouté :

- à l’indéterminé uniquement. Dans ce cas, l’imperfectif est l’indéterminé non préverbé ; le perfectif est l’indéterminé préverbé.

- aux deux formes. Dans ce cas, l’imperfectif est le déterminé non préverbé ; le perfectif est le déterminé préverbé.

3. La préverbation entraîne possiblement des changements de formes du préverbe et / ou du verbe. La plus visible dans ce tableau est l’alternance идти / -йти.

Par facilité, nous avons gardé le verbe ходить / идти pour illustrer les questions morphologiques.

Voici ici quelques exemples d’emploi de ces 14 verbes. À leur lecture, vous constaterez que le russe met plus l’accent sur le mode du mouvement et sa direction que le français.

ходить / идти

Грушницкий ударил по столу кулаком и стал ходить взад и вперёд по комнате.

Grouchnitski frappa du poing sur la table et se mit à arpenter la pièce de long en large. (M.Lermontov)

Трамвай шёл по теперешней Кропоткина — по тогдашней Пречистенке.

Le tramway avançait dans la rue qui porte aujourd’hui le nom de Kropotkine, celle qui portait avant le nom de Prétchistenka (Iu. Olécha)

NB : Pour décrire les mouvements des moyens de transport à roues et les navires, on emploie les verbes ходить / идти et leurs dérivés. Leurs roues, leurs voiles ou leurs hélices sont assimilées aux jambes des hommes et des chevaux et aux pattes des autres animaux.

Корабль ушёл из гавани в этот день и вернётся лишь через месяц.

Le bâteau quitta le port ce jour-là et n’y revint qu’un mois plus tard. (V. Korolenko)

On relève toutefois une tendance à utiliser ездить / ехать et leur dérivés pour décrire les mouvements des moyens de transport à roues.

Машина подъехала к дому, где жила сестра…

La voiture arriva près de la maison où vivait sa sœur... (F. Iskander)

Тут как раз оказалась наша остановка, и мы сошли с трамвая, а он поехал дальше.

Nous arrivâmes justement à notre arrêt, nous descendîmes du tramway et il continua sa route. (O. Bessarabova)

Мама сходила в магазин и в аптеку, купила почти всё, кроме календулы.

Maman est allée au magasin et à la pharmacie. Elle a tout trouvé sauf le calendula. (Iu. Nelskaïa-Sidour)

NB 2 : cходить est ici perfectif.

ездить / ехать

Поезда так переполнялись, что много солдат ехало на крышах вагонов.

Les trains étaient tellement bondés que de nombreux soldats faisaient le voyage sur le toit des wagons (V. Anitchkov)

... я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы.

... je ferais avec vous le tour du monde sans jamais m’ennuyer. (L. Tolstoï)

бродить / брести

Взявшись рука в руку, до глубокой ночи бродили мы вместе.

Main dans la main, nous marchâmes sans but jusqu’à une heure avancée de la nuit. (N. Polevoï)

Когда же стемнело, Арсений побрёл по берегу.

La nuit tombée, Arséni se mit à marcher sans but sur le quai. (E. Vodolazkine)

бегать / бежать

Маша уже дважды убегала от него, но полиция возвращала её мужу...

Macha s’était enfuie déjà deux fois de son foyer et la police l’avait à chaque fois ramenée à son mari... (M. Gorki)

Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами!

Demandez-leur de venir, appelez-les et ils accourront en foule ! (F. Dostoïevski)

летать / лететь

Татары не крылаты, не перелетят через Днепр...

Les Tatars ne sont pas ailés, ils ne traverseront pas le Dniepr par les airs... (V. Iane)

Откуда прилетела эта птица и кто убил?

D’où vint cet oiseau et qui le tua ? (A. Sorokine)

плавать / плыть

Если не умеешь плавать и бросишься в воду, неминуемо погибнешь.

Si tu ne sais pas nager et que tu te jettes à l’eau, tu trouveras inévitablement la mort. (K. Stanioukovitch)

А Уссурийский край и Амур, о котором говорят все, как о земле обетованной, так близки: проплыть на пароходе три-четыре дня, а там — свобода, тепло, урожаи…

La région d’Oussouriïsk et l’Amour, dont tous parlent comme de la Terre Promise, sont si proches : une traversée en bateau de trois-quatre jours et voilà la liberté, la chaleur, les récoltes... (A. Tchekhov)

NB : Lors de l’ajout d’un préverbe à la forme indéterminée (плавать), il se produit une alternance vocalique dans la racine : a ~ ы.

плавать → уплывать / уплыть

плавать → подплывать / подплыть

… и когда пароход стал отплывать от берега, мне стало крепко грустно ...

... quand le navire s’éloigna de la berge, la tristesse s’empara de moi ... (G. Ouspenski)

Вслед за пароходами стали приплывать к Благовещенску и баржи с товарами.

Après les bateaux à vapeur se furent les péniches chargés de marchandises qui approchèrent de Blagovechtchensk. (D. Stakheiev)

лазать – лазить / лезть

Лазал по деревьям, катался на лыжах и на коньках, колол дрова.

Il grimpait aux arbres, faisait du ski et du patin à glace, coupait du bois. (L. Kokine)

Не дождавшись ответа, он полез на дерево и заглянул в комнату.

Sans attendre la réponse, il grimpa à l’arbre et regarda ce qu’il se passait dans la chambre. (A. Gaïdar)

ползать / ползти

У неё там ребёнок по полу ползает.

Là-bas, son enfant rampe par terre. (B. Okoudjava)

Змей Дайко, как услышит журавлей, поползёт из земли их послушать,

Dès qu’il entendra les grues, le serpent Daïko sortira de terre pour les écouter. (P. Bajov)

носить / нести

Скоро в вагоне зажигают свет, начинают разносить чай, и незаметно наступает вторая ночь в дороге.

Bientôt, on allume la lumière dans le wagon, on apporte du thé [aux passagers] et, sans qu’on y prête attention, la deuxième nuit de voyage commence. (Iu. Kazakov)

Она поднесла платок к глазам, глаза были сухи, а платок мокрый от крови.

Elle approcha son mouchoir de ses yeux. Ses yeux étaient secs et le mouchoir imbibé de sang. (V. Grossman)

водить / вести

Вечером за ним приходил его дворник Квасов и уводил его домой.

Le soir, son régisseur Kvassov venait le chercher et le ramenait à la maison (V. Guiliarovski).

Там мы прожили десять месяцев, откуда нас наконец перевели в лучшее помещение, но, увы, было уже поздно.

Nous avions passé là-bas dix mois. Ensuite, on nous installa dans un meilleur logis. Hélas, c’était trop tard. (F. Tiouttchev)

возить / везти

Как только он вернётся из банка в свой номер, увозите его в Триест.

Dès qu’il sera rentré de la banque à son hôtel, conduisez-le à Trieste. (V. Skortsov)

Филотим был так слаб, что не мог и сидеть в карете: его лежащего отвезли в деревню.

Philotime était si faible qu’il ne pouvait pas se tenir assis dans la voiture. Ce fut allongé qu’on l’emmena jusqu’au village. (I. Mouraviov-Apostol)

катать / катить

Теперь вот качу коляску в сторону Коломенского парка.

Maintenant, je vais avec la poussette vers le parc de Kolomenskoïé. (R. Sentchine)

Наконец, я устал подобно Сизифу катать на гору камень.

Et enfin, je suis fatigué de rouler une pierre jusqu’au sommet sur la montagne comme Sisyphe le fait. (N. Bestoujev)

таскать / тащить

Таскаю теперь эти мешки, как пуховые подушечки.

Maintenant, je traîne ces sacs comme je traînerais des oreillers en plume. (V. Aksionov)

Помогите мне дотащить всёэто до извозчика, — попросил он меня.

Aidez-moi à porter tout cela jusqu’à la voiture, me demanda-t-il. (K. Paoustovski)

гонять / гнать

Анисим, видя такое дело, вскочил на Мишку и стал тоже гонять коров.

En voyant cela, Anissime sauta sur Michka et se mit, lui aussi, à faire avancer les vaches. (V. Choukchine)

Кн. Голицыну велено идти за Днепр и оттоле пригнать ушедший народ.

Le prince Golitsyne a ordre de traverser le Dniepr et d’y faire revenir la population qui a quitté cette région. (A. Pouchkine)

