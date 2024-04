Que signifie en russe l’expression «battre aux batogui»?

Le décret de Pierre le Grand sur la célébration du Nouvel An le 1er janvier indiquait: «Quiconque ne se divertit pas au Nouvel An sera battu aux batogui». Quel type de châtiment menaçait donc les citoyens rabat-joies?

Les batogui étaient des bâtons ou des tiges épaisses utilisés pour battre ceux qui étaient coupables de quelque chose. Dans le Sobornoïé oulojenié (code de lois médiéval russe) de 1649, il existe toute une liste de délits pour lesquels les coups de bâtons étaient prescrits comme châtiment. Par exemple, se présenter à la cour avec des armes, demander au tsar de pouvoir contourner les ordres, fuir le service, calomnier, et même le fait de ne pas avoir réussi à attraper un voleur. C’est donc ainsi qu’est apparue l’expression « бить батогами » (bit’ batogami, battre aux batogui), signifiant « punir », « châtier ».

Les coupables n’étaient pas seulement blessés, mais aussi humiliés. Les bourreaux s’asseyaient sur leurs jambes et leur tête et les frappaient sur le dos jusqu’à ce que l’ordre d’arrêter la punition retentisse ou que les batogui se brisent. En même temps, les accusés devaient crier « Coupable ! » (виноват, vinavat) et se prosterner aux pieds de leurs bourreaux.

