Quel est le sens de l’expression russe «Remettre dans la longue boîte»?

Russia Beyond

Russia Beyond

«Pour ne pas [remettre dans la longue boîte] et ne pas me répéter dans la suite, je vais donner immédiatement le tableau du meurtre...». Que voulait ainsi dire le personnage du Drame à la chasse de Tchekhov? Qu’est-ce qu’une longue boîte et qu’est-ce qu’il ne faut pas y mettre? Nous vous expliquons tout cela dans l’ordre.