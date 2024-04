«On porte de l’eau sur les offensés»: que signifie cette expression russe?

Russia Beyond

Pourquoi les russophones utilisent-ils cette métaphore et que signifie-t-elle?

« Tu sais, tu peux te vexer autant que tu veux. On transporte de l’eau sur les offensés », pourrait dire une mère à un adolescent qui boude toute la journée.

Le proverbe « на обиженных воду возят » (na obijénnykh vodou voziat, on porte de l’eau sur les offensés) a en fait une longue histoire qui remonte à l’Empire russe. Voici l’une des versions les plus populaires de la naissance de cette expression : sous le règne de Pierre Ier, à une époque où il n’y avait pas encore de canalisations d’eau dans les villes, cette dernière était apportée à la population dans des tonneaux. Cette tâche était confiée à des personnes spécialement formées, les « porteurs d’eau ».

Or, les autorités surveillaient attentivement ces individus, car ils essayaient souvent de gagner de l’argent en vendant l’or bleu pour eux-mêmes.

Un porteur d’eau surpris en train de vendre de l’eau était attelé à une charrette munie d’un tonneau à la place du cheval, et il devait livrer de l’eau dans toute la ville toute la journée ! C’est ainsi qu’ils étaient « offensés », car ce travail était extrêmement rude.

De nos jours, cette phrase est utilisée à l’égard de personnes qui s’offensent trop souvent et sans raison sérieuse. Cette expression accrocheuse peut donc être prononcée afin que ces personnes susceptibles n’essaient pas de manipuler par leurs émotions.

En fait, le proverbe possède une deuxième partie, qui est généralement oubliée. « На обиженных воду возят, а на добрых сами катаются » (na obijennykh vodou voziat, a na dobrykh sami kataïoutsia, on porte de l’eau sur les offensés et l’on monte soi-même sur les gentils). L’on comprend ainsi que si vous êtes trop gentil et si vous êtes d’accord avec tout, sans fixer de limites, les gens peuvent essayer de profiter de vous !

