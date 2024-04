Eh bien, grand-mère, en voilà une Saint-Georges de réussie!»: que signifie cette expression russe? 

Russia Beyond (Photo: Musée régional d’art d’Irkoutsk)

Сette expression ironique signifie que les espoirs que l’on nourrissait sont soudainement déçus et que les choses prennent même une mauvaise tournure. Elle trouve ses origines dans l’histoire de la paysannerie.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pour comprendre cette expression, il faut avoir à l’esprit l’importance de la Saint-Georges d’automne dans la Russie ancienne. Fêtée le 26 novembre (ancien style), elle marquait la toute fin des travaux agricoles et l’entrée dans l’hiver.

L’article 57 du Code de 1497, adopté sous le grand-prince Ivan III (1440-1505), dispose que les paysans n’ont le droit de changer de village qu’une seule fois par an durant une période bien définie : d’une semaine avant à une semaine après la Saint-Georges d’automne. Cette décision est motivée dans le même article par des nécessités fiscales.

Ce texte élargit à l’ensemble des terres russes sous l’autorité du grand-prince de Moscou une pratique dont la finalité était d’attacher les paysans, une main-d’œuvre rare, à la terre des propriétaires sur laquelle ils se trouvaient et qu’ils travaillaient.

L’application de cette règle fut interrompue pendant une quinzaine d’années à la fin du XVIe siècle. À partir de 1597, le peu de libertés qu’il restait aux paysans fut de plus en plus rogné.

Il dut arriver bien souvent que des paysans insatisfaits des conditions que leur imposaient les propriétaires des terres sur lesquelles ils se trouvaient aient attendu avec impatience la Saint-Georges d’automne et n’aient finalement pas pu aller voir ailleurs : « Eh bien, grand-mère, en voilà une Saint-Georges de réussie ! ».

Il existe une autre version de l’origine de cette expression : les paysans fêtaient souvent longuement la fin des travaux agricoles et abusaient des boissons alcoolisées. Lorsqu’ils étaient remis de leurs excès, la semaine suivant la Saint-Georges d’automne était terminée et ils ne pouvaient donc plus quitter les terres sur lesquelles ils étaient.

Dans cet autre article, nous vous expliquons pourquoi les Russes étaient endettés jusqu’au cou au temps des tsars.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.