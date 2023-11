Russia Beyond (Alexandre Rodtchenko/МАММ/ МDF/Russie en photos; Nils Jacobi/Getty Images; We Are/Getty Images)

Langue de la mafia et de présidents

GoldenEye, Martin Campbell, 1995/Eon Productions Ltd.

La Serbe Vania étudie les lettres et apprend le russe. Si elle ne se souvient plus de ses premières impressions liées à cette langue, elle raconte volontiers la réaction de sa sœur : « Un jour, j’étais vêtue de noir et j’essayais d’imiter l’accent russe pour m’amuser. Ma sœur m’a regardée et a fini par lancer : "Si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es membre d’une mafia" ».

Une autre étudiante, Lana, considère pour sa part que le russe ne ressemble pas à la plupart des autres langues et qu’il est très particulier : « Comme si c’était la langue des présidents, la plus importante de toutes ».

Olivier a répondu dans le canal Telegram du site en anglais que dans sa jeunesse, il n’avait entendu le russe que dans des films du style James Bond et que la langue semblait avoir une sonorité très dure. Or, explique-t-il, quand il a entendu les Russes parler leur langue, elle lui a paru belle et poétique.

Calme et profond

« Tous les soirs pour m’endormir, je me passe un enregistrement en russe, explique de son côté notre lecteur Jacques. Le langue russe, une berceuse ? », s’interroge-t-il.

Nąrðrażima Sïnïstra Jeżżebelle a fait remarquer sur les réseaux sociaux du site allemand que c’est une langue du cœur et de l’âme ; mélodique, figurative et agréable à l’oreille :

« Aucune autre langue ne peux exprimer aussi profondément et précisément les émotions dans toute leur diversité. Seule la poésie peut saisir et transmettre cet art de la parole russe ».

Russia Beyond (Sergey Metelitsa/TASS; Ekaterina Chesnokova/Sputnik; Getty Images)

Andrei 1 2 3 juge pour sa part que la sonorité de la langue varie en fonction de la personnalité de celui qui parle. Pour lui, le russe est « calme, sage et doux » lorsqu’il est parlé par le réalisateur Nikita Mikhalkov. Or, dans la bouche du poète et acteur Vladimir Vyssotski, cette langue devient « frivole, charismatique et colossale ».

Sifflant comme le polonais

Le Londonien Michael a déménagé en Russie il y a une vingtaine d’années. D’abord, la mélodie de la langue russe lui a paru similaire à celle du polonais : « Ma mère est polonaise et enfant j’avais étudié cette langue. Donc le russe m’a paru sifflant comme le polonais. En outre, les Russes utilisent une tonalité plus élevée ».

Le Chinois Nik étudie le russe depuis deux ans. Il a d’abord entendu cette langue dans le jeu vidéo Red Alert et elle lui a paru « forte et courageuse ». Il partage l’avis de Michael sur la tonalité spécifique des Russes : leurs voix lui paraissent toutefois plus basses.

Même l’argot russe a son charme

Notre abonné tbd_tbd_tbd écrit en allemand : « Pour moi, c’est une des langues les plus agréables à l’oreille, si le discours n’est pas entrecoupé par le mat (argot russe, ndlr), qui a lui aussi un charme qui n’est comparable à aucune autre langueque je connais. Si vous voulez percevoir toute la beauté de cette langue, vous devez étudier la poésie russe dans sa version originale ».

Russia Beyond (Legion Media)

Quant aux abonnés de notre compte X (ex-Twitter) en japonais, ils sont tombés d’accord sur le fait que le russe ressemble à la langue... des chats ! « Parfois, le russe sonne comme un miaulement », a écrit un utilisateur. «On entend quelque chose du genre : "nia-nia sia sia", comme le langage des chats. C’est mignon, cool et joli », a confirmé un autre.

