Casse-tête linguistique: comment «poser» quelque chose en russe?

Dans les langues étrangères, nous rencontrons souvent des ensembles entiers de règles qui n'existent pas dans la nôtre. Et, aussi intelligent que nous puissions être, l'absence totale d'une règle particulière peut ralentir notre processus d'apprentissage. Nous abordons ici l'un de ces cas.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Imaginez que vos amis russes vous invitent à dîner. Vous êtes à l'heure, vous enlevez vos chaussures dans le hall et vous avez bon appétit. Le repas est prêt, mais la table n'a pas été mise. Et, alors que vous appréciez la conversation, vous commencez à aider les hôtes à disposer les assiettes, les verres et les couverts.

Si la discussion était en français, vous utiliseriez le verbe « mettre » ou « poser » en relation avec tous ces objets. Cependant, si vous parlez un peu russe, vous commencez à remarquer que vos amis partagent l'usage du verbe pour toutes ces choses entre ПОСТАВИТЬ (postavit, mettre debout) et ПОЛОЖИТЬ (polojit, coucher). Tout cela est dû au fait qu'il n'existe pas de verbe unique « mettre » en russe sans spécifier au préalable la position dans laquelle l'objet doit être placé sur une surface.

Un étranger malin s'apercevra rapidement de cette idiosyncrasie, en observant ses amis russes utiliser le verbe ПОСТАВИТЬ pour des objets tels que des assiettes, des bouteilles, des pichets ou des verres et la forme ПОЛОЖИТЬ pour d’autres, comme les couverts et les serviettes (nous verrons pourquoi, étonnamment, les assiettes « tiennent debout » ci-dessous).

« C'est tout ? », me direz-vous. Eh bien, pas tout à fait. Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Mais ne précipitons pas les choses. Vous avez mis la table? OK, alors entamons le dîner.

Aliona Repkina Aliona Repkina

La photo montre que la fête est un succès ! Et si vous êtes encore en état de résoudre des énigmes linguistiques, vous remarquerez que vos amis russes – ayant effectué une séance de voyance à l'aide d'une tasse à café – désignent maintenant l'objet comme étant couché et non debout (ЛЕЖИТ (lejit), au lieu de СТОИТ (stoït)). L'assiette, quant à elle, reste en position horizontale, mais, pour une raison quelconque, elle est également « couchée », avec le reste des aliments. Le saladier demeure « debout » (СТОИТ), cependant – contre toute logique – le plateau sur lequel il se trouve... est également « debout ». De plus, n'était-il pas « couché » quand il n'y avait rien dessus ? Ou bien est-ce que nous nous imaginons des choses maintenant ?

Votre interlocuteur s'est un peu « fatigué » et ПОЛОЖИЛ (polojil) ses bras et sa tête sur la table. Ses membres sont alors « allongés » sur la table. La tête du cochon, par contre (vous n'allez pas le croire) СТОИТ ! Ça peut vraiment être différent ? Pourtant, on l’a ПОСТАВИЛИ (postavili) sur la table !

Pendant ce temps, vous avez toujours ПОЛОЖИЛИ (allongé) vos pieds sur la table. Rien d'inhabituel ici, linguistiquement parlant, mais veuillez les retirer de là, c’est impoli. Votre amie, quant à elle, a appuyé son genou sur sa poitrine, en posant un pied sur la chaise – et maintenant cette jambe СТОИТ (se tient debout) – sur la chaise. La femme elle-même est assise, mais la jambe est toujours « debout » ? Quoi !?

Passons maintenant au couteau. Il est inséré verticalement dans la table depuis que vos amis ont décidé de vous expliquer qu'il « est allongé » 99% du temps. Et maintenant, il est physiquement debout. Mais ils n'ont pas réussi à trouver l'exception à la règle. Même lorsqu'il est planté verticalement dans la table, il ne tient toujours pas debout linguistiquement. Quand on insère de force quelque chose dans une surface, on utilise un autre verbe spécialisé. ВОТКНУТЬ (votknout, enfoncer, ficher), par exemple.

Aliona Repkina Aliona Repkina

Et qu’en est-il de l'évier ? La vaisselle dans l'évier ЛЕЖИТ (est couchée). Et quand on commence à laver et que l'on place les assiettes dans le porte-assiettes, elles, eh bien, « se tiennent debout », vous expliqueront peut-être vos amis.

Il faut se faire à l'idée qu'il n'y a pas de règles strictes en russe pour certains des aspects que nous avons évoqués ci-dessus – et certains Russes peuvent même ne pas être d'accord entre eux sur le mot à utiliser : prenez le cas du plateau sur la table, de la vaisselle au fond du lavabo ou lorsqu'elle est dans le râtelier (l'avez-vous couchée ou mise debout ?). Certaines indications peuvent être – comme nous l'avons mentionné – la position verticale ou horizontale de l'objet. Cependant, il vaut mieux s'en remettre ici à des indices logiques, car qu'est-ce que « vertical » ou « horizontal » en réalité ?

Il est préférable de ne pas regarder la forme, mais la fonction des choses. S'il s'agit d'un réceptacle, il doit « tenir debout » pour ne pas basculer et perdre son contenu. Une fois qu'une bouteille a été renversée, elle est « couchée » (tout comme notre tasse à café renversée de l'exemple ci-dessus).

Et encore, comment se fait-il qu'une assiette au fond du lavabo soit « debout », alors que les autres sont « couchées » ? Eh bien, c'est parce que dès que nous avons utilisé le mot « fond », le lavabo a cessé d'être un réceptacle pour devenir une surface, où ПОСТАВИТЬ – et non ПОЛОЖИТЬ – s'applique.

Maintenant que vous pensez tout savoir, voici la question à un million de dollars : vos amis décident qu'il est temps de chanter et de danser. Alors, comment se fait-il que, lorsque quelqu'un sort un disque vinyle parfaitement plat, il le « pose debout » – et non pas « couché » – sur la surface plane du lecteur ? Ouah, n'est-ce pas merveilleux que toute notre musique soit dans le cloud de nos jours ?

Dans cet autre article, nous vous expliquons la différence entre «тоже» et «также», signifiant pourtant tous deux «aussi».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.