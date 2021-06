Quelle est la différence entre «Мне нравится» et «Я люблю»?

Vous aimez ou n'aimez pas? Il est facile de le faire savoir sous un post sur les réseaux sociaux, mais un peu moins de parler de ses préférences dans une langue étrangère, tout en ayant l'air convaincant et naturel. Voyons comment ne pas se laisser embrouiller par ses propres émotions et la grammaire russe.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Prenons une situation : deux amis, sirotant du vin, discutent de la manière dont il est à la mode de mener un mode de vie sain de nos jours :

– На́до ходи́ть в спо́ртза́л. Но я так не люблю́ бе́гать!

– Il faut aller à la salle de sport. Mais je déteste tellement courir.

– А мне нра́вится бе́гать, но я терпе́ть не могу́ толпу́ в спортза́ле.

– Moi j’aime courir, mais je ne peux pas supporter la foule à la salle.

Aliona Repkina Aliona Repkina

Les phrases « Я (не) люблю + accusatif/infinitif », « Мне (не) нравится + nominatif/infinitif », « Я терпеть не могу + accusatif/infinitif » sont utilisées pour décrire des habitudes ou opinions déjà établies, qui ne sont pas formées par une situation immédiate. Dans ce contexte, « я люблю » et « мне нравится » sont tout à fait interchangeables. Par exemple, si vous voulez souligner votre penchant pour une tasse de café le matin, les deux options sont valables : « Я люблю пить кофе по утрам » = « Мне нравится пить кофе по утрам ». En réalité, « я люблю » se traduit en français par « j’aime », tandis que « мне нравится » a pour équivalent le plus proche « me plaît », par conséquent, en français aussi, dans ce cas, les deux sont synonymes : « J’aime boire du café le matin »/« Boire du café le matin me plaît ».

Aliona Repkina Aliona Repkina

Les choses sont différentes s'il est question d'une personne (et d'autres êtres vivants). Une déclaration de sympathie (ou d'absence de sympathie) est exprimée par le verbe « нравиться », tandis que pour exprimer des sentiments profonds pour une autre personne, le mot « любить » est préféré :

Tu me plais ! / Je t’aime ! Aliona Repkina Aliona Repkina

Passons à la situation suivante : trois copines se rencontrent en boîte de nuit. L'ambiance est géniale, la musique est encore meilleure, et l’une d’elles demande à ses amies :

– Как тебе музыка?

– Comment tu trouves la musique ?

– Мне очень нравится!

– J’aime beaucoup/Elle me plaît beaucoup !

– А тебе?

– Et toi ?

– Ничего особенного. Сойдёт.

– Rien de spécial. Ça passe.

Aliona Repkina Aliona Repkina

Lors de l'appréciation d'un événement, le verbe « любить » n'est pas utilisé. Si une opinion est motivée par une situation spécifique, il convient d'utiliser la formule « мне нра́вится » (au présent, mode imparfait) ou « мне понра́вилось » (au passé, mode parfait) si l'événement est déjà terminé. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe autour de vous et que vous ne pouvez ni l'aimer ni le détester, il ne vous reste plus qu'à hausser les épaules et à dire « Так себе. Ничего особенного. Сойдёт » – « Bof. Rien de spécial. Ça passe ».

Aliona Repkina Aliona Repkina

Aliona Repkina Aliona Repkina

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment jongler correctement entre le tutoiement et le vouvoiement en russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.