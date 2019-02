L’Université d’État de Moscou poursuit sa progression dans les classements mondiaux

L’Université d’État de Moscou apparaît comme le 90ème meilleur établissement d’enseignement supérieur au monde selon l’édition 2019 du classement de l’agence d’analyse Quacquarelli Symonds. Un résultat encourageant puisqu’elle y occupait l’an dernier la 95ème, et la 120ème en 2014.

Elle figure ainsi parmi les 100 plus prestigieuses dans quatre des cinq domaines élargis d’études : lui ont en effet été attribuées la 21ème place pour les Sciences naturelles, la 56ème pour les Arts et humanités, la 57ème pour l’Ingénierie et la technologie, la 68ème pour les Sciences sociales et le management, mais la 303ème pour les Sciences de la vie et la médecine.

À noter que l’institution moscovite apparaît loin devant les autres établissements du pays, puisque derrière elle se trouvent l’Université d’ État de Saint-Pétersbourg, à la 235ème place, l’Université d’ État de Novossibirsk (Sibérie), à la 244ème place, et l’Université technique d'État de Moscou-Bauman, classée 299ème.

