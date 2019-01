L’Université d’État de Moscou et la Sorbonne actent la création de doubles masters conjoints

Le 15 janvier, l’Université d’État de Moscou (MSU) et la Sorbonne de Paris ont signé un accord pour l’ouverture de programmes de doubles masters conjoints, rapporte l’établissement moscovite sur son site internet. Grâce à cette initiative, les étudiants pourront ainsi, à l’issue de leurs deux années de maîtrise, obtenir deux diplômes, l’un français, l’autre russe.

En effet, ce projet offrira à ceux évoluant dans les filières de philosophie, d’histoire et de philologie l’opportunité d’étudier la première année dans leur pays, puis de passer la seconde dans l’établissement partenaire. Jean Chambaz, président de la Sorbonne, a toutefois exprimé son espoir d’assister ultérieurement à la création de tels échanges dans le domaine des sciences naturelles.

Pour information, le MSU, plus prestigieuse et importante université de Russie, compte 60 partenaires parmi les établissements de l’enseignement français et quelque 90 étudiants venus de l’Hexagone y ont suivi une formation en 2018, tandis que 80 de leurs homologues russes séjournaient en France.

