Cette Russe crée un art fou! (Vidéo)

Russia Beyond

Outre sur Telegram, Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

dobroi_nochi_ sur un réseau social interdit en Russie

Ces tapis permettent d’étudier l’histoire de l’Union soviétique. Suivez le lien pour les découvrir

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.