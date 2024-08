Ces tapis permettent d’étudier l’histoire de l’Union soviétique! 

Russia Beyond

Vous avez certainement déjà vu, chez des amis, au cinéma ou sur des photos d’un appartement soviétique typique un grand tapis couvrant un pan de mur entier. Ces tapis ne permettent pas seulement de décorer un intérieur et d’améliorer l’isolation thermique et phonique . Ils illustrent aussi des épisodes de la vie du pays : exploits militaires, constructions de villes, dépassement des normes journalières ou quinquennales au travail, etc. En voici quelques magnifiques exemples.