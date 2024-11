Voyage au bout du monde (Vidéo)

Russia Beyond

Le Kamtchatka est un endroit où la frontière entre fantaisie et réalité s’efface et où chaque pas constitue le début d’une nouvelle aventure.

Russia Beyond en français diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté Fenêtre sur la Russie

PressPass/https://t.me/lobastovajul

En suivant ce lien, découvrez quinze faits géographiques intéressants sur la Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.