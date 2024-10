Norilsk, cette ville située au-delà du cercle polaire (Vidéo)

Russia Beyond

Elle suscite l’admiration et la crainte. Dans cette ville située au-delà du cercle polaire arctique, les hivers durent près de neuf mois par an.

Soleil de minuit et toundra en fleurs : est-ce comme ça que l’on s’imagine l’Arctique? Les rédacteurs du projet éducatif intitulé Les enfants de l’Arctique combattent les stéréotypes les plus répandus sur le Grand Nord. Pour en savoir plus arctic-children.com

