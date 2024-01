Le parc national le plus oriental de Russie (Vidéo)

Bienvenue au parc national de Béringie, situé dans la sublime et lointaine Tchoukotka, à l'ouest du détroit de Béring. De par sa situation géographique unique, cette zone spécialement protégée la plus orientale de Russie présente une étonnante diversité de flore et de faune, et la beauté de ses paysages est tout simplement à couper le souffle!