Otyken, ce groupe inédit venu de Sibérie (Vidéo)

Désormais populaire à travers le monde entier, Otyken est un groupe de musique originaire de Sibérie et mélangeant modernité et traditions. Ses membres ont en effet recours à divers instruments traditionnels, en plus d’éléments visuels s’inspirant des peuples minoritaires dont ils sont issus. Leur chant s’effectue quant à lui dans les langues de leurs ancêtres, menacées d’extinction.