Poussons la porte de l’un des palais les plus fermés de Moscou

À partir du moment où Pierre Ier a transféré la capitale à Saint-Pétersbourg, tous les monarques russes ont habité la ville sur la Neva et ne se rendaient à Moscou qu’à certaines occasions – notamment pour leur couronnement.

Sans surprise, une fois dans l’ancienne capitale, ils logeaient au Kremlin. Toutefois, la route depuis Saint-Pétersbourg prenant alors plusieurs jours, avant l’entrée solennelle en ville, la famille impériale et sa suite préféraient se reposer. À la fin du XVIIIe siècle, Catherine II a ainsi ordonné d’ériger ce palais, en guise de résidence de halte.

Il a été imaginé par l’architecte préféré de l’impératrice, Matveï Kazakov, qui l’a doté du style néogothique romantique, à la mode à l’époque.

Pendant la Guerre patriotique de 1812, contre la Grande armée, le palais a abrité le QG de Napoléon. Après le retrait des troupes françaises, il sera rétabli sous Nicolas Ier.

Après que la Révolution d’octobre s’est abattue sur le pays, le palais a d’abord accueilli le musée de l’aviation Rouge, puis une Académie militaire, formant des ingénieurs de la flotte aérienne.

Les travaux de restauration ont débuté à la fin des années 1990, pour durer dix ans.

Aujourd’hui, il s'agit de la Maison de réceptions de la Mairie de Moscou, ce qui n’empêche pas que le palais accueille des excursions guidées, au cours desquelles l’on peut monter les escaliers Kazakov, traverser les salles solennelles et admirer le dôme peint dans le style grisaille.

