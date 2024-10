En images: la datcha Hauswald, la résidence la plus cinégénique de Saint-Pétersbourg

Russia Beyond

Dans les années 2000, cette maison de style Art Nouveau était dans un état de délabrement avancé. Heureusement, elle fut remise en parfait état et attire de nouveau les touristes.

Igor Maslennikov/Lenfilm, 1983 Igor Maslennikov/Lenfilm, 1983

Cette somptueuse résidence est également connue en Russie comme la « maison d’Irène Adler », du nom de l’héroïne d’un des épisodes (Le Trésor d’Agra – 1983) de la série Les Aventures de Sherlock Holmes et du Docteur Watson.

Ian Frid/Lenfilm, 1979; Lawerta (CC BY-SA 3.0) Ian Frid/Lenfilm, 1979; Lawerta (CC BY-SA 3.0)

Elle servit également de décor à plusieurs autres films et téléfilms soviétiques, dont l’adaptation télévisée de l’opérette La Chauve-Souris (1979) et le film Don César de Bazan (1989).

Ian Frid/Lenfilm, 1989; Ekaterina Borissova (CC BY-SA 3.0) Ian Frid/Lenfilm, 1989; Ekaterina Borissova (CC BY-SA 3.0)

La femme du boulanger Evguéni Hauswald se fit construire cette datcha en 1898. Peu de temps après, elle fut rachetée par l’entrepreneur Anatoli Démidov qui en modifia quelque peu l’extérieur.

Magazine Stroïtel', 1902-1908 Magazine Stroïtel', 1902-1908

Cet édifice est un bel exemple de l’architecture Art Nouveau : son porche et ses fenêtres arrondis, ses tourelles et l’asymétrie de ses façades sont caractéristiques de ce style très en vogue au tournant du XXe siècle.

Myope ann (CC BY-SA 3.0) Myope ann (CC BY-SA 3.0)

À l’époque soviétique, une maison de correction puis un sanatorium y furent installés. Plus tard, elle devint un lieu de tournage des studios Lenfilm et servit de décor à des films dont l’action se passait dans des pays européens : Angleterre, Autriche, Espagne et d’autres encore.

