Voyage à travers les fabuleuses étendues de la Bouriatie (Vidéo)

Bienvenue à Arсhan, la station balnéaire la plus célèbre et la plus visitée de Sibérie orientale, située près du lac Baïkal. Malgré l'infrastructure développée, dans ces endroits, vous vous sentirez comme perdu dans un conte de fées : vous serez entouré de tous côtés par la nature presque intacte et l'authenticité de l'une des républiques bouddhistes du pays, la Bouriatie.