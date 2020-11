Les explorations russes d’Erwann: le Baskountchak, petite sœur russe de la mer Morte

«Quand je vais au Kazakhstan, mon pays natal, on me voit comme une personne russifiée. Quand je vais dans la région de Krasnodar, on me prend pour un étranger. Mais ici, tout est normal, tout le monde se mélange, il n’y a pas de question d’ethnies», me confiera plus tard un taxiste de la région.

Erwann Pensec