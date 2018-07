Des Ioussoupov à Staline: les mystères d’un palais opulent en Crimée

Découvrez l’endroit où Joseph Staline et la délégation soviétique ont séjourné pendant la conférence de Yalta.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Escapade préférée de la famille Romanov et lieu d'inspiration pour l'élite artistique russe, la Crimée possède un riche héritage architectural. Un grand palais appartenant autrefois à la famille Ioussoupov est situé en Crimée, dans le village de Koreiz, près de Yalta.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Le Palais des Ioussoupov dans le style néo-roman avec des éléments Renaissance a été construit par l'architecte de Crimée Nikolaï Krasnov pour le prince Felix Ioussoupov (1887 - 1967), l'ancien gouverneur général de Moscou.

Vadim Razumov Vadim Razumov

La dynastie Ioussoupov était considérée comme aussi noble que celle des Romanov, mais elle était certainement plus riche.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Felix Ioussoupov Jr. est connu comme le complice du meurtre de Grigori Raspoutine. En visitant le palais, il se dit mécontent de l’aspect de la propriété, il en parlait comme d'un bâtiment laid avec des murs gris, pas approprié au bord de mer.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Parmi tous les objets qui appartenaient à Ioussoupov, seul ce vase (photo) peut être trouvé dans le palais aujourd'hui.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Le parc couvre une superficie de 16,5 hectares, sur laquelle 7 500 plantes accueillent des arbres d'ornement et des arbustes.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Des sculptures de lions et de personnages mythologiques de la Grèce antique en marbre ont été apportées de Venise.

Vadim Razumov Vadim Razumov

L'intérieur est dominé par le style moderniste.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Lors de la conférence de Yalta, en 1945, le dirigeant soviétique Joseph Staline, le président américain Franklin Roosevelt et le Premier ministre britannique Winston Churchill ont relevé le défi ambitieux de créer un système géopolitique qui empêcherait les grands conflits mondiaux.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Du 4 au 11 février, les trois dirigeants se sont rencontrés au Palais de Livadia en Crimée et ont élaboré des plans pour les Nations unies, ainsi que la division de l'Europe dans des sphères d'influence qui ont défini l’après-Seconde Guerre mondiale.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Staline et la délégation soviétique ont séjourné au palais Ioussoupov pendant la conférence de Yalta. La délégation américaine dirigée par Franklin D. Roosevelt et la délégation britannique dirigée par Winston Churchill ont résidé respectivement dans les palais voisins de Livadia et de Vorontsov.

Vadim Razumov Vadim Razumov

Jusqu'au début du XXIe siècle, seuls les hommes politiques de haut rang pouvaient visiter le palais; maintenant c'est un hôtel privé. Des excursions sont disponibles, mais elles ont rarement lieu.

