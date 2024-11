Le 19 novembre 1711 naissait Mikhaïl Lomonossov

Père de la discipline de la chimie physique, physicien, astronome, concepteur et constructeur d’appareils, auteur de la première grammaire de la langue russe, poète, peintre et fondateur de l’Université de Moscou (qui porte aujourd’hui son nom), Mikhaïl Lomonossov est né le 8 (style julien) / 19 (style grégorien) 1711.

Ce fils d’un pêcheur du Pomorié (région du littoral sud de la mer Blanche) apprit à lire à l’âge de onze ans. Trois ans plus tard, il avait lu les quelques livres qui étaient à sa disposition. À dix-neuf ans, il prit le chemin de Moscou en suivant un chargement de poissons. Le jeune homme nourrissait une véritable passion pour la connaissance. Pour entrer à l’Académie slavo-gréco-latine de Moscou, où les gens du peuple n’étaient pas acceptés, il se fit passer pour un noble. Il fit ensuite des études à l’Académie Mogila de Kiev, à l’Université dépendant de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg et en Allemagne.

Mikhaïl Lomonossov se considérait avant tout comme un chimiste. Ce qui ne l’empêcha pas de faire des découvertes dans presque toutes les sciences qu’il pratiqua. Il formula le principe de la conservation de la matière et du mouvement, étudia l’électricité et la gravité, fit la preuve que le pétrole et le charbon ont une origine organique, établit que Vénus a une atmosphère.

Mikhaïl Lomonossov ne se consacra pas uniquement aux sciences de la nature. Avec la même passion, il apprit le français, pratiquait l’escrime, faisait des vers, rédigea les premières grammaires de la langue russe et composa un ouvrage consacré à la rhétorique en langue russe.

