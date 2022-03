Reines de chantiers: les trois grues les plus populaires de l'URSS

Ces machines ont aidé à reconstruire l'Union soviétique après la guerre la plus dévastatrice de l'histoire.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Trois ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS créa la plus grande usine du pays pour lancer la production en série de grues de construction chargées de reconstruire le pays après la catastrophe qu'il avait subie. À cette époque, il s'agissait d'un monopole lancé pour remplacer les systèmes de construction que le pays avait perdus pendant la guerre.

K-51

Ce fut la première grue de construction créée après la Seconde Guerre mondiale. Sa principale supériorité sur ses prédécesseurs résidait dans ses capacités techniques. Le K-51 pouvait également transporter le double en termes de poids (5 tonnes).

Le système était basé sur le châssis du camion diesel YAZ-200. Il s'agissait d'une grue à entraînement mécanique avec une longueur de flèche standard d'un peu plus de sept mètres.

>>> Dix des meilleurs trolleybus conçus par la Russie

Contrairement aux modèles d'avant-guerre, sa flèche était droite. La machine a connu un tel succès qu'elle a longtemps été la grue la plus populaire d'URSS et, en 1957, elle a même commencé à être exportée vers la Chine.

Série K-61

En 1960, l'URSS a créé une série de grues plus puissantes et technologiquement avancées. Il s'agissait des premiers véhicules du pays dotés d'une commande manuelle (K-61), de mécanismes pneumatiques (K-64) et de moteurs de grue diésel-électriques (K-67).

Grâce à cela, elles ont reçu une capacité de charge encore plus grande de 7,5 tonnes.

La machine connut un tel succès que le commandement militaire a décidé de commencer à l'utiliser dans ses opérations et l'a adoptée pour les unités du génie.

Cette collaboration a débouché sur la création d'un nouveau modèle qui serait plus tard utilisé pour transporter et placer des missiles balistiques intercontinentaux dans tout le pays.

8T-210

Cette machine a été initialement créée pour les troupes de fusées, mais s'est transformée en un modèle à succès pour les marchés des BTP tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

>>> En images: ces engins qui combattaient la saleté dans les rues de l’URSS

La principale différence avec les modèles précédents résidait dans la grue elle-même. C'était la première machine du pays avec un système rotatif qui lui permettait de tourner à 360 degrés. Elle était également actionnée par des moteurs électriques afin d’augmenter sa capacité.

Plus important encore, c'était la première machine soviétique avec un radiateur électrique à l'intérieur. Oui, l'ajout d'une telle fonctionnalité de base semble étonnant aujourd'hui, mais toutes ces années, les concepteurs et les ingénieurs se concentraient uniquement sur la création de véhicules efficaces, plutôt que sur le confort à l'intérieur.

La grue de la série 8T-210 était basée sur le châssis tout-terrain le plus utilisé à l'époque, le camion à trois essieux à traction intégrale Ural-374D, et a été utilisée dans toute l'URSS jusqu'au milieu des années 1980.

Dans cette autre publication, découvrez huit tracteurs les plus emblématiques de Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.