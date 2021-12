En images: un artiste numérique russe à l'assaut du marché des NFT

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le programmeur moscovite Alexeï Starykh, 37 ans, passe son temps libre à utiliser ses compétences professionnelles pour créer des œuvres de pixel art qui deviennent de plus en plus populaires sur Instagram et d'autres réseaux sociaux.

Alexeï Starykh a découvert son créneau, qui génère parfois d’importants revenus, presque par accident.

« Tout a commencé avec le désir de créer des jeux informatiques. J'ai très bien compris que ce qui compte dans un jeu, c'est l’image, car personne ne se soucie du code parfait écrit pour cela. J'ai réalisé que j'avais une lacune dans mes connaissances et mes compétences : je peux écrire du code, mais je ne peux pas fournir une belle image aux gens et, par conséquent, un tel jeu n'intéresserait personne. Alors j'ai commencé à essayer de dessiner quelque chose, en utilisant des graphiques et des effets. Finalement, j'ai commencé à créer ces œuvres et j'ai abandonné la création de jeux, car j'étais plus intéressé par la création de beauté », explique Starykh.

La création d’une œuvre numérique de pixel art prend en moyenne cinq jours. Starykh vend une partie de son art sous forme de NFT sur plusieurs sites Web comme OpenSea. Certaines œuvres sont évaluées à plusieurs milliers de dollars américains.

« J'en ai vendu quelques-unes. Je ne veux pas dire que les gens se les arrachent, mais elles se vendent. Je fais ça depuis mars 2021. Tout se passe par vagues. Mais je ne suis pas un vendeur. Je crée des dessins, des scènes, des peintures, postant je ne sais pas comment les vendre. Certaines personnes savent vendre, elles savent créer un battage médiatique et un mouvement autour d'elles, elles exposent et ça part immédiatement pour beaucoup d'argent. Ce n'est pas mon cas, malheureusement. Je suis plus concentré sur la créativité, sur la création de beauté », a déclaré Alexeï Starykh.

Tout n’est pas une question d'argent, affirme-t-il. Il y a à ses yeux une autre valeur à créer des NFT en tant qu’artiste numérique.

« J'ai eu l'occasion de repenser l'ensemble du NFT. Vendre pour des sommes folles – ce dont tout le monde parle – est secondaire. Pour moi, le NFT est une opportunité de créer une copie unique dans l'espace numérique. L'exemplaire original et signé par l'auteur. Il peut être comparé à un vrai tableau accroché dans une galerie et peint par l'artiste lui-même. Pour moi, en tant que créateur de contenu numérique, c'est très important. Cela me permet de laisser une vraie trace dans l'espace numérique », dit-il.

Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réclamation de la part des auteurs de peintures et de photos originales qu’Alexeï Starykh utilise comme base pour ses œuvres d'art pixel, et l'artiste doute qu'il y en ait un jour.

« Ce que je fais s'appelle un loisir. Il n'y a aucun lien direct avec l'auteur de l'image ou de la photographie originale. Si on faisait un projet commun, ça aurait du sens de le promouvoir avec eux, mais comme je fais ça tout seul, ça n'a aucun sens. Souvent, je ne trouve même pas leurs coordonnées. De plus, vendre des NFT ne consiste pas à transférer des droits d'auteur sur une œuvre d'art. C'est juste que, dans le monde numérique, il y a une transaction dans la blockchain. »

« Récemment, j'ai fait une pixellisation du travail d'un artiste célèbre (un arbre ondulant sur des coulées de lave) et il l'a même republié sur son compte Instagram. J'ai vendu cette peinture par la suite comme NFT. Je pense qu'une sorte de réclamation pourrait survenir si jamais je gagne des millions en les vendant », a déclaré Alexeï Starykh.

Dans le même temps, Alexeï Starykh fait face à des critiques, notamment de la part de ses compatriotes.

« J'aime le fait que le public occidental perçoive l'art différemment. Le public russe réagit souvent de façon étrange, m'accusant de redessiner des œuvres existantes. Selon certains, je n'aurais rien fait de moi-même. Mais je ne cache rien. Je liste toujours l'auteur de la photo originale dans la description du poste, si je connais son nom. Je n'ai pas de diplôme d'art. Je peux représenter quelque chose, mais je ne sais pas dessiner. Je sais écrire du code. Il est difficile de dire qui est un artiste et qui ne l'est pas. Toute personne qui crée de l'art est un artiste, qu'elle sache ou non dessiner. J'ai ma propre approche », explique Alexeï Starykh.

Alexeï Starykh puise l'inspiration dans de nombreux endroits. Des captures d'écran, de vieilles photographies, des peintures et des images de films peuvent être transformés en pixel art par ses soins. Pourtant, nombre de ses œuvres s'inspirent de l'endroit où il vit.

« Je vis en Russie et j'aime l'esthétique de ce pays. Mais j’apprécie aussi d'autres esthétiques, tout endroit où la nature est belle. En tant que Russe, la vue d'un train électrique que je prends depuis l'enfance m'inspire. Il s'avère qu’il n’y a pas que les Russes qui sont attirés par les trains électriques, tout le monde est pareil. Alors pourquoi pas ? Et ces trains électriques viennent de ma réalité. Au moins je sais ce qu'ils sont. Je ne suis pas prêt à peindre ce que je ne connais pas », conclut Starykh.

